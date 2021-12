Uratowali migrantów na bagnach

Terytorialsi z województwa warmińsko-mazurskiego uratowali we wtorek wieczorem czworo imigrantów z Syrii i Iraku, którzy utknęli na bagnach na Podlasiu. Trzech mężczyzn i kobieta trafili do szpitala. Zobacz zdjęcia i film.

Akcja ratownicza miała miejsce na bagnach w okolicach zalewu Siemianówka, na terenie gminy Michałowo na Podlasiu.

- Sygnał do wsparcia żołnierze WOT otrzymali od Straży Granicznej w czasie pełnienia rutynowych patroli jakie realizują w tym rejonie od blisko miesiąca wspierając działania 16 Dywizji Zmechanizowanej. Po kilkunastu minutach dziewiętnastu żołnierzy WOT było na miejscu i wspólnie ze strażakami przystąpiło do pomocy migrantom – informuje płk. Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej. - Kluczowe w odnalezieniu uratowanych migrantów okazały się bezzałogowce rozpoznawcze. Działania ratownicze prowadzili wspólnie żołnierze i strażacy, polegały one na wyciąganiu migrantów, którzy ugrzęźli w bagnach. Z uwagi na niskie temperatury i wyziębienie poszkodowanych akcja ratownicza była walką o ich zdrowie i życie. Z bagna wyłowionych zostało 3 mężczyzn oraz kobieta, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko - białoruską.

Migranci byli wychłodzeni, ale w stanie stabilnym. Żołnierze wspólnie ze strażakami udzielili poszkodowanym niezbędnej pomocy przedmedycznej: po wyłowieniu i przetransportowaniu na noszach w bezpieczne miejsce, migranci zostali osuszeni i okryci kocami termicznymi, a potem przekazani służbom medycznym, które przetransportowały ich do pobliskiego szpitala. Akcja zakończyła się w okolicach godziny 21:30.

Żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej od blisko miesiąca wspierają 16. Dywizję Zmechanizowaną na polsko-białoruskiej granicy. Wcześniej działali również w ramach akcji „Silne Wsparcie” realizując zadania wspólnie z 1 Podlaską Brygadą OT oraz 2 Lubelską Brygadą OT.