Urzędnicy doczekali się wypłaty obiecanych podwyżek

Prezydent Elbląga zawarł w sądzie pracy ugodę z urzędniczką, która pozwała władze miasta o wypłatę podwyżek, obiecanych w 2020 r. na mocy uzgodnień ze związkami zawodowymi.

Jedna z kobiet, pracująca w samorządzie, domagała się przed sądem pracy od władz miasta zapłaty wynagrodzenia w wysokości 1500 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

- Powoływała się na okoliczność, iż 30 września 2020 r. pracodawca (Urząd Miejski w Elblągu) zawarł z zakładowymi organizacjami związkowymi porozumienie płacowe, mocą którego każdy pracownik pozwanego zatrudniony na stanowisku urzędniczym miał otrzymać od 1 listopada 2020 r. podwyżkę wynagrodzenia o 300 zł brutto miesięcznie. Pomimo podpisania tego aktu przez pracodawcę odmówił on jego stosowania – informuje o treści pozwu Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.

Sprawa przed Sądem Pracy zakończyła się ugodą, zawartą 15 marca. - Na mocy ugody zawartej przez strony pozwany zobowiązał się do wydania powódce decyzji płacowej podwyższającej z dniem 01.11.2020 r. wynagrodzenie zasadnicze o kwotę 300 zł brutto oraz do zapłaty kwoty 5,1 tys. zł tytułem wypłaty podwyższonego wynagrodzenia zasadniczego za okres od dnia 01.11.2020 r. do dnia 31.03 2022 r. - informuje o treści ugody rzecznik prasowy sądu.

- Ugoda nie jest wynikiem tego, że przyznałem rację argumentacji strony powodowej. Zaproponowałem ją z własnej inicjatywy i zobowiązałem się do podwyższenia z dniem 1 listopada 2020 r. wynagrodzenia zasadniczego jednego pracownika Urzędu Miejskiego w Elblągu o kwotę 300 zł brutto w terminie do dnia 31 marca 2022 roku. W konsekwencji powyższej ugody zniesiono koszty zastępstwa procesowego, cofnięto pozew oraz pracownik zrzekł się roszczenia w zakresie przekraczającym ustalenia tej ugody. Ugoda ta wyczerpała spory wynikające z toczącej się sprawy z ww. pracownikiem – informuje Witold Wróblewski w odpowiedzi na nasze pytania.

W podobnej sytuacji co osoba, która pozwała władze miasta do sądy pracy, jest około 50 pracowników samorządowych. Czy oni też otrzymają obiecane podwyżki?

- W związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną w kraju, a także stale rosnącą inflacją mającą wpływ na zubożenie budżetów gospodarstw domowych, podjąłem z własnej inicjatywy decyzję zwiększenia wynagrodzeń pracownikom, którzy nie uzyskali podwyżek w kwotach określonych w protokole uzgodnień z dnia 30 września 2020 r. Pragnę podkreślić, iż ten wzrost wynagrodzeń nie jest w najmniejszym stopniu powiązany z zawartą ugodą na rozprawie w dniu 15 marca 2022 r. - zastrzega prezydent Elbląga.