Urzędnicy jako doręczyciele są tańsi

Kolejny raz Urząd Miejski w Elblągu organizuje akcję doręczania mieszkańcom listów z wymiarem podatku od nieruchomości. Tym tematem zajęliśmy się po telefonach od Czytelników, którzy chcieli się dowiedzieć, czy wysłanie listów pocztą nie byłoby tańsze.

W akcji udział bierze 33 urzędników. Dołączają do niej dobrowolnie.

– Listy doręczają popołudniami. Gdy jednego dnia nie zastaną lokatora, mają obowiązek przyjść do niego w następnym dniu. Jeśli także go nie zastaną, wówczas zostawiają awizo. List można odebrać w Urzędzie Miejskim w Elblągu w ciągu 7 dni. Gdy mieszkaniec go nie dobierze w tym czasie, urzędnik ponownie uda się pod jego adres – wyjaśnia Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Gdy mieszkaniec nadal nie będzie dostępny, urzędnik ponownie zostawia awizo. Za każdy skutecznie dostarczony list urzędnik otrzymuje 5 zł brutto.

Akcja doręczania mieszkańcom listów z wymiarem podatku potrwa do końca lutego.

– Urząd na takim rozwiązaniu oszczędza. Jest to tańsza opcja niż rozsyłanie mieszkańcom listów pocztą. Łącznie do dostarczenia jest 67 tys. listów. Oszczędności urzędu to około 400 tys. zł, względem tego gdybyśmy korzystali z usług poczty – dodaje Łukasz Mierzejewski.