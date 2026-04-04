Utonął w rowie

Za domem dla bezdomnych przy ul. Nowodworskiej doszło do tragedii. Z pobliskiego rowu melioracyjnego wyłowiono ciało 73-letniego mężczyzny.

Do tragedii doszło w sobotę ok .godz. 20. Służby zostały zaalarmowane przez jednego z mężczyzn, ze nie może odnaleźć swojego znajomego. Niedaleko rowu melioracyjnego znajdującego się za domem dla osób bezdomnych znalazł tylko jego kulę, przy pomocy której mężczyzna się poruszał.

Przybyli na miejsce strażacy wyłowili ze stawu ciało zaginionego. - To 73-letni mężczyzna w kryzysie bezdomności, był podopiecznym domu dla bezdomnych - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu

Służby pracujące na miejscu czekają na przyjazd prokuratora.