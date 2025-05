Utrudnienia na Bednarskiej i Trasie Unii Europejskiej

Departament Zarząd Dróg informuje, że rozpoczęły się roboty remontowe na ulicy Bednarskiej i Trasie Unii Europejskiej.

Na ulicy Bednarskiej jest to utwardzenie pobocza. Trasa Unii Europejskiej oraz ul. Kościuszki to z kolei naprawa spękań poprzez uszczelnienie ich w nawierzchni masą zalewową. Planowane roboty będą powodowały utrudnienia. Prosimy kierowców i pieszych o szczególną ostrożność w obrębie prowadzonych prac i stosowanie się do zmian w organizacji ruchu drogowego.