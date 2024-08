Utrudnienia na S7

Tak około godz. 12 wyglądała droga S7 w kierunku Gdańska (fot. Anna Dembińska)

Jadący w kierunku Gdańska muszą uzbroić się w cierpliwość. Na S7 doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych, a także do pożaru auta. Wcześniej przed Nowym Dworem Gdańskim także doszło do wypadku. Wyjazd z Elbląga jest mocno utrudniony.

Służby mundurowe dostały zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego na węźle Wschód w kierunku Gdańska. Do kolejnego zdarzenia doszło także na drodze S7 przed węzłem Elbląg Południe w kierunku Gdańska. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe, w których łącznie podróżowało osiem osób, w tym czworo dzieci. Na szczęście nikt nie potrzebował pomocy medycznej. Jeden pas ruchu został zablokowany. Policjanci zorganizowali objazd starym odcinkiem drogi. Po godz. 9 zderzyło się pięć samochodów osobowych na trasie S7 w kierunku Gdańska na pasie zjazdowym na Nowy Dwór Gdański. Trzy z nich znajdowały się na pasie zjazdowym, a dwa w pobliskim rowie. Łącznie pojazdami podróżowało 9 osób, z czego jedna wymagała przewiezienia do szpitala.

red.