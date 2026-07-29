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Utrudnienia na Saperów

 Elbląg, Utrudnienia na Saperów
Fot. UM Elbląg

Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że w związku z pracami drogowymi polegającymi na frezowaniu nawierzchni jezdni ul. Saperów, w czwartek, 30 lipca 2026 r., od godzin porannych wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Prace będą prowadzone z zachowaniem przejezdności ulicy. W celu zapewnienia płynności ruchu zostanie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników.

Prosimy wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem oraz przestrzeganie tymczasowego oznakowania.


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