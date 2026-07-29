Utrudnienia na Saperów

Fot. UM Elbląg

Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że w związku z pracami drogowymi polegającymi na frezowaniu nawierzchni jezdni ul. Saperów, w czwartek, 30 lipca 2026 r., od godzin porannych wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Prace będą prowadzone z zachowaniem przejezdności ulicy. W celu zapewnienia płynności ruchu zostanie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników. Prosimy wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem oraz przestrzeganie tymczasowego oznakowania.

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta