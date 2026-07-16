Utrudnienia w ruchu. Garmin Ultra Race i Garmin Gravel Race Tolkmicko 2026

W najbliższy weekend, 18–19 lipca, Miasto i Gmina Tolkmicko będzie gospodarzem zawodów Garmin Ultra Race i Garmin Gravel Race. Biegacze oraz kolarze z całej Polski będą rywalizować na trasach poprowadzonych przez tereny Wysoczyzny Elbląskiej, a centrum zawodów zlokalizowane będzie na terenie Kadyny Folwark Hotel & SPA. W związku z organizacją wydarzeń na wybranych odcinkach dróg wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu.

W dniach 17–18 lipca (piątek–sobota) niemożliwy będzie przejazd drogą wewnętrzną na terenie Kadyny Folwark Hotel & SPA. Na czas startów poszczególnych dystansów (godz. 5:00, 8:00, 10:00 i 10:30) chwilowo zamknięta dla ruchu będzie droga łącząca Kadyny z Klasztorem (Droga Pięknych Widoków). Na pozostałej części trasy, na terenie powiatu elbląskiego, zawodnicy będą przecinać drogi publiczne lub poruszać się nimi na krótkich odcinkach. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na odcinkach dróg publicznych, którymi poprowadzona zostanie trasa zawodów.

W niedzielę (19 lipca) w związku z organizacją imprezy Road Race Elbląg wystąpią utrudnienia w dojeździe do miasteczka zawodów w Kadynach. Do godziny 15:00 zamknięty będzie Most Unii Europejskiej w Elblągu, a do 13:15 droga wojewódzka nr 503 na odcinku Elbląg–Suchacz. W związku z tym dojazd do Kadyn będzie możliwy od godziny 10:30 drogą wojewódzką nr 504 (Elbląg–Pogrodzie) oraz drogą nr 503 (Pogrodzie–Kadyny), a od godziny 10:45 drogą powiatową nr 1136N (Elbląg–Łęcze–Kadyny). Organizatorzy proszą o uwzględnienie tych utrudnień podczas planowania dojazdu na zawody.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.