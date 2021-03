Uwaga kierowcy! Fatalne warunki na drogach

Dziś (11 marca) przed godz. 16 na drodze serwisowej wzdłuż drogi S22, w okolicy Nowego Monasterzyska, kierowca opla wpadł do rowu. Mężczyzna został zabrany do szpitala na badania. Warunki na drogach są fatalne, miejscami jezdnie zasypane śniegiem, a momentami przypominają lodowisko. Zobacz zdjęcia.

W drodze na wypadek pod Nowym Monasterzyskiem nasz fotoreporter był świadkiem, jak samochód jadący przed nim wpadł w poślizg i zatrzymał się na poboczu. Kierowca volkwagena o mały włos nie uderzył w drzewo, na szczęście skończyło się na strachu. Droga wojewódzka nr 504 przypominała w tym miejscu lodowisko.

Na drodze serwisowej wzdłuż drogi S22 w okolicy Nowego Monasterzyska kierowca opla stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do rowu. Mężczyzna uskarżał się na ból głowy i nogi. Pogotowie zabrało go do szpitala na dalsze badania.

Przed godz. 17 strażacy informują o zablokowanej drodze w Raczkach Elbląskich. W wyniku silnych wiatrów drzewo spadło tam na drogę, niszcząc przy tym jedną z lamp drogowych. Na miejscu strażacy usuwają skutki wichury.