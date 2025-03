Uwaga, płukanie sieci wodociągowej. Sprawdź, w jakich dzielnicach

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 7 kwietnia rozpocznie płukanie sieci wodociągowej (magistralnej i rozdzielczej). Potrwa nawet do 22 maja. Sprawdź, w jakich dzielnicach i co to oznacza dla ich mieszkańców.