W czwartek i piątek autobusy pojadą inaczej

Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

ZKM w Elblągu informuje, że w związku z organizacją przy pomniku Twórców Niepodległości uroczystości patriotycznych z okazji 104 Rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz czasowym wyłączeniem z ruchu fragmentu ul. Rycerskiej, dla autobusów linii nr 12, 14, 15 i 21 w dniu 15 sierpnia 2024r. w godzinach od ok. 11:30 do ok. 13:00 będą obowiązywały objazdy:

Linia nr 12 (w obu kierunkach) – objazd przez al. Armii Krajowej, Hetmańską, Tysiąclecia; Linia nr 14 (w obu kierunkach) – objazd przez ul. Hetmańską i Tysiąclecia; Linia nr 15 (w kierunku Skrzydlatej) – objazd przez ul. Hetmańską, Tysiąclecia i Malborską; (w kierunku Dębowej) - objazd przez al. Tysiąclecia i Hetmańską; Linia nr 21 (w obu kierunkach) – objazd przez ul. Giermków, Hetmańską i Armii Krajowej. Autobusy będą zatrzymywały się na wszystkich przystankach na trasie objazdu. Z uwagi na wydłużenie trasy mogą wystąpić opóźnienia w realizacji rozkładu jazdy. Przypominamy jednocześnie, że 15 sierpnia (czwartek) w komunikacji miejskiej będzie obowiązywał rozkład jazdy jak w niedziele. ZKM w Elblągu informuje również, że 16 sierpnia 2024 (piątek) w komunikacji miejskiej będzie obowiązywał rozkład jazdy jak w sobotę. Wyjątkiem w tym zakresie będzie linia nr 20, na której będzie obowiązywał w tym dniu rozkład jazdy jak w dni robocze.

Michał Górecki, ZKM Elbląg