W dni powszednie wahadło, w weekendy dwa kierunki

Od piątku (30 maja) zmieni się organizacja ruchu na moście w Rybinie. To ważna informacja dla osób, które wybierają się na Mierzeję Wiślaną.

Trwa remont mostu w Rybinie. Kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i objazdami w drodze na Mierzeję Wiślaną.

- W związku z kolejnym etapem remontu obiektu mostowego w Rybinie na Wiśle Królewieckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 w dniu 30 maja ok. godz. 15 zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu: przywrócony przejazd przez most wg następujących zasad: od poniedziałku do czwartku w godz. 7-17 oraz w piątek w godz. 7-15 będzie obowiązywał ruch wahadłowy w celu kontynuacji prac remontowych. W pozostałych godzinach i w weekendy będzie przywracany ruch dwukierunkowy – informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Remont potrwa do początku września. W wyniku remontu zostanie przywrócona pełna funkcjonalność mostu - jego możliwość zwodzenia (co jest ważne dla żeglugi) oraz podniesione zostaną parametry użytkowania, co przełoży się na zniesienie ograniczenia tonażowego dla pojazdów ciężarowych. Koszt robót wynosi ok. 4,3 mln zł i jest finansowany ze środków samorządu województwa pomorskiego.