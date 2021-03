W drugim kwartale do Polski dotrze 15 mln dawek szczepionki

Podczas konferencji prasowej w środę (10.03) szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że część tej dostawy to będzie szczepionka firmy Johnson&Johnson, czyli jednodawkowa. W marcu ma przyjść też dodatkowa dostawa szczepionek Pfizera.

W czwartek (11.03) ruszają zapisy na szczepienia dla osób w wieku 69 lat, czyli te z rocznika 1952. Pacjenci będą szczepieni szczepionką AstryZeneki. - To grupa ponad 460 tys. osób - powiedział podczas konferencji Michał Dworczyk.

Przypomniał, że są trzy sposoby, by umówić się na szczepienie - to infolinia, e-rejestracja przez stronę gov.pl/szczepimy się oraz wysłanie wiadomości SMS. Można także zapisać się bezpośrednio w przychodzi. - W drugim kwartale, czyli w marcu, kwietniu i maju otrzymamy ok.15 mln szczepionek, z czego 2,5 mln to będą szczepionki Johnson&Johnson, czyli jednodawkowe - mówi Dworczyk. - Będą dodatkowe dostawy szczepionki Pfizera w marcu, to dodatkowe 335 tys. szczepionek - dodał.

Według kancelarii premiera do Polski ma dotrzeć 3,4 mln dawek szczepionki Pfizera, 2,9 mln dawek szczepionki Moderny, 6,270 mln dawek szczepionki AstraZeneca oraz 2,5 mln dawek szczepionki Johnoson&Johnson. W środę ruszyły zapisy dla osób przewlekle chorych i onkologicznych. Ich szczepienia rozpoczną się w poniedziałek 15 marca.