W Elblągu czeka praca

Powiatowy Urząd Pracy zachęca do przejrzenia ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: blacharz samochodowy, elektromechanik-elektryk, elektryk, mechanik maszyn, mechanik samochodowy, mechanik samochodowy-wulkanizator, monter urządzeń przemysłowych/konstrukcji/rurociągów, monter-spawacz, pomocnik mechanika warsztatowego;

STOLARSKIEJ: lakiernik meblowy, magazynier, montażysta mebli, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, operator piły panelowej, osoba do rozliczania produkcji, pilarz piły panelowej, pomocnik montażysty mebli na wymiar, stolarz, stolarz-frezer frontów meblowych, szlifierz meblowy, tapicer meblowy, technolog produkcji mebli;

BUDOWLANEJ: brukarz-pomocnik brukarza, cieśla, hydraulik, kierownik budowy, monter instalacji sanitarnych, monter instalacji wodno-kanalizacyjnych, murarz, pomocnik hydraulika/montera, pomocnik wiertacza, pomocnik montera wodno-kanalizacyjnego, pracownik budowlany-murarz, pracownik ogólnobudowlany, robotnik budowlany, tynkarz, zbrojarz;

SPECJALIŚCI: kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej, kierownik/kierowniczka działu sprzedaży i promocji, księgowy/wa (samodzielne stanowisko), osoba do prowadzenia sekretariatu, specjalista/podinspektor ds. kontroli dróg i utrzymania infrastruktury drogowej, osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, zootechnik oceny;

PEDAGOGICZNEJ: logopeda, nauczyciel psycholog, pedagog specjalny, wychowawca;

USŁUGOWEJ: barman-kelner, fryzjer/ka, kierownik kuchni i stołówki, kierownik sklepu, kucharz, opiekun/ka PCK, pracownik gastronomii do baru typu kebab, sprzedawca pieczywa, zastępca kierownika sklepu;

INNE: kierowca kat. B, konserwator, kaletnik, konstruktor odzieży, krawcowa/krawiec, magazynier w hurtowni, monter okien PCV, pracownik gospodarczy, pracownik gospodarczy-ślusarz, operator traka taśmowego, pracownik produkcji/ pomocnik trakowego, rzeźnik-wykrawacz;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

konserwator, kasjer sprzedawca, pracownik gospodarczy-sprzątanie terenów zewnętrznych, pracownik gospodarczy-sprzątanie pomieszczeń biurowych, pracownik kompletacji zamówień, pracownik fizyczny (z uprawnieniami na wózki widłowe), operator maszyn pralniczych, operator wózka widłowego, neurologopeda/logopeda/terapeuta;

Oferty stażu (K/M) dla osób bezrobotnych realizowane ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU:

pokojowa, sprzedawca, pracownik biurowy działu części;

Oferty stażu (K/M) dla osób bezrobotnych realizowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy:

pomoc administracyjna, specjalista sprzedaży internetowej, sprzedawca, pomocniczy robotnik drogowy;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl, na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl oraz w portalu ePraca. Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.