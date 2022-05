Kwietna łąka tworzy lepszy mikroklimat na terenach miejskich. Filtruje wody opadowe i powietrze, w tym zatrzymuje pyły tworzące smog. Obniża temperaturę powietrza i zapobiega nagrzewaniu się powierzchni gleby, wspomaga walkę z tzw. miejską wyspą ciepła, szczególnie w upalne dni. Już niebawem w Elblągu zakwitną kwietne łąki.

Od paru lat wiosną i latem mieszkańcy Elbląga mogą cieszyć oczy widokiem kwitnących kolorowych kwiatów w różnych miejscach, nie tylko w parkach, lecz także wzdłuż ulic i torów tramwajowych, na malutkich skwerach czy placach miejskich. Miejskie łąki kwietne poprawiają estetykę miasta i dają możliwość bliższego obcowania z naturą, jednak przede wszystkim wzbogacają ekosystem i mają wszechstronne korzystne działanie ekologiczne na środowisko. Kwietne łąki to stosunkowo nowy trend w miastach. Tworzą one przyjazne miejsce dla owadów-zapylaczy, w większym stopniu niż krótko przystrzyżona trawa magazynują wodę i po prostu ładnie wyglądają. To polna enklawa, która daje bioróżnorodność w miejskich ekosystemach. W wysianych kwiatach, trawach, czy ziołach swoje bezpieczne miejsce znajdują małe zwierzęta, motyle, czy pszczoły.

- Już niebawem w wielu miejscach Elbląga pojawią się kwietne łąki. W tym roku będą one w pasie drogowym przy al. Armii Krajowej, w parku Modrzewie, przy ul. Browarnej (skrzyżowanie z ul. Obrońców Pokoju), wzdłuż Trasy Unii Europejskiej, przy ul. Kilińskiego. Przy ul. Nowej (teren dawnej szkółki ruchu) powstanie wieloletnia łąka kwietna, na której znajdą się dodatkowo rośliny cebulowe - informuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu.