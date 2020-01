W jaki sposób należy czytać książki dla dzieci na głos?

Czytanie dzieciom działa w zbawiennie zarówno na ich rozwój zarówno emocjonalny, jak i intelektualny. Wspomaga koncentracje, uczy empatii, wspiera dziecko w nauce mowy, a także rozwijania słownictwa. Bardzo dobrze w roli rozwojowej sprawdza się czytanie na głos. Trzeba wiedzieć jednak jak robić to w odpowiedni sposób i czego się wystrzegać.

Książki dla dzieci - dlaczego warto je czytać?

Książki dla dzieci mają świetny wpływ na rozwój małych czytelników. Mowa nie tylko o rozwoju wyobraźni, ale o szeregu innych czynników, które wspierają naukę dziecka. Książki uczą koncentracji i skupiania się na wykonywaniu jednej czynności. Dziecko przeżywa losy bohaterów. Kiedy wczuwa się w ich perypetie, wraz z nimi wchodzi w świat przygody, identyfikuje się z nimi. Młody czytelnik uczy się empatii, a także rozumienia poszczególnych emocji, które tak jak bohaterom, również nam towarzyszą nam każdego dnia.

Kolejna ważna kwestia, to nauka nowych słów, zdobywanie wiedzy o świecie. Książka jest oknem na otaczającą dziecko rzeczywistość, niezależnie od wielu malucha. Na rynku dostępnych jest mnóstwo książek dla dzieci stosownych do każdego wieku, więc dość łatwo znaleźć taką, która stanie się przyjacielem naszego małego czytelnika.

Kolejna ważna kwestia to także to, że książki budują poczucie własnej wartości, są bardzo pomocne na drodze do osiągnięcia różnych celów. Uczą systematyczności. O tym, że warto czytać dowodzą rozmaite badania.

Czytanie książek na głos - jaką książkę wybrać?

Zanim zaczniemy czytać dziecku książkę zastanówmy się nad tym, czy w ogóle warto było po nią sięgnąć i poświęcić jej czas. Bardzo ważne są ilustracje oraz profesjonalna korekta. Wartość językowa publikacji dla dzieci ma ogromne znaczenie.

Niemniej ważne jest to, czy zawarta w niej historia jest zajmująca i angażująca, a także dostosowana wieku małego czytelnika.

Warto przeczytać książkę zanim przedstawi się ją dziecku. Nie chodzi już nawet tylko o to czy jest ona dla niego odpowiednia tudzież ciekawa. Po prostu chodzi też o przygotowanie do czytania na głos. Kiedy znamy już tekst, znacznie łatwiej nam o dobranie odpowiedniej intonacji, nie będziemy też popełniać błędów, zacinać się (przynajmniej z założenia) i będziemy mogli rozłożyć uwagę między dziecko, a tekst.

Czytanie na głos - tego trzeba się nauczyć

Wbrew pozorom odpowiednie czytanie na głos wcale nie jest takie łatwe jakby można było się spodziewać. Trzeba czytać na tyle wolno, aby dziecko zrozumiało tekst, ale i na tyle szybko, żeby po prostu się nim nie znudziło. Dobierajmy odpowiednią intonację, a także angażujmy się w to, co czytamy. Nie nadużywajmy emfazy, budujmy świat wyobraźni dziecka. Ważne są także umiejętności aktorskie - zadbajmy o tembr głosu, a ponadto wspomagajmy się mimiką, gestykulacją. Angażujmy się w rolę, w postaci. To na pewno zaciekawi dziecko i sprawi, że nie będzie mogło się doczekać kolejnego spotkania z książką.

