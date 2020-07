W niedzielę głosujemy

Minister zdrowia wydał rozporządzenie, w którym pozwolił określonym grupom na głosowanie poza kolejką w lokalach wyborczych. W niedzielę odbędzie druga tura wyborów prezydenckich. Przedstawiamy informacje, w jaki sposób oddać ważny głos. Trwa cisza wyborcza.

W najbliższą niedzielę (12 lipca) odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Na najwyższy urząd w państwie Polacy wybierać będą pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a ubiegającym się o reelekcję Andrzejem Dudą. Lokale wyborcze czynne będą od 7 do 21. W Elblągu siedziby komisji są takie same jak dotychczas, z wyjątkiem obwodowej komisji nr 3. Mieszkańcy alei Odrodzenia i ul. Kalenkiewicza w niedzielę udadzą się do lokalu wyborczego w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej, a nie jak dotychczas do przedszkola przy ul. Kalenkiewicza 24.

Głosowanie polega na postawieniu krzyżyka przy nazwisku kandydata, na którego oddajemy głos. W lokalu wyborczym może jednorazowo przebywać ograniczona liczba osób (jeden wyborca na cztery metry kwadratowe). Pierwszeństwo w oddaniu głosu mają osoby powyżej 60. roku życia, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do trzech lat, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz osoby nie mogące poruszać się samodzielnie. W lokalu wyborczym należy zakrywać usta i nos. Przy odbieraniu karty do głosowania komisja może poprosić o zdjęcie maseczki w celu identyfikacji. Wyborca musi mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport.

Osoby, które przed pierwszą turą wyborów wpisały się na listę wyborców w innej gminie niż ta, w której są zameldowani, nie musiały tego robić ponownie. Wyborcy, którzy w pierwszej turze zagłosowali w miejscu swojego zamieszkania, ale na drugą turę planują wyjazd, mogli ubiegać się o zaświadczenie o prawie do głosowaniu poza miejscem zamieszkania w swoim urzędzie gminy. Taki dokument uprawnia do głosowania w dowolnej komisji wyborczej w Polsce, a także za granicą, ale tylko tam, gdzie taka forma głosowania jest dostępna.

Osoby, które zgłosiły chęć głosowania korespondencyjnego, a nie zdążyły na czas wysłać pakietu wyborczego, mogą go dostarczyć dzisiaj do lokalu wyborczego.

Od północy (10 lipca) obowiązuje cisza wyborcza. Potrwa do czasu zamknięcia lokali wyborczych.