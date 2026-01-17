W objęciach zimy Fotką Miesiąca

Fotką Miesiąca za grudzień 2025 roku zostało zdjęcie o tytule „W objęciach zimy". Otrzymało najwięcej głosów konkursowego jury, w nagrodę autor/autorka otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy!

Na grudniową edycję konkursu Fotka Miesiąca wpłynęło 56 zdjęć. W naszym konkursie specjalnym pod uwagę braliśmy tylko te fotki, które wyszły z poczekalni i związane były z Elblągiem. Wygrała fotka z tytułem "W objęciach zimy", która otrzymała trzy głosy wśród pięcioosobowego jury.

- Zima w końcu przyszła i to jaka! Nasz wybór padł na tę fotkę, bo pokazuje piękno tej pory roku i obrazy, jakie taka pogoda potrafi malować. Autor doskonale uchwycił to w kadrze - uzasadnia wybór jury Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl

W nagrodę autor/autorka o nicku hawai otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy! Prosimy o mailowy kontakt z redakcją - redakcja@portel.pl

Laureatów nagród specjalnych (od stycznia do grudnia 2025 r.) wybierało jury w składzie: Włodek Gęsicki, wydawca portEl.pl i przewodniczący jury, Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl, Magdalena Tomaszewska, dyrektor Biura Prezydenta Miasta, Jacek Żukowski z Zespołu Prasowego Biura Prezydenta Miasta oraz Anna Dembińska, fotoreporter portEl.pl. Nagrody specjalne mogą, ale nie muszą pokrywać się z „Fotką miesiąca”. Regulamin specjalnej edycji konkursu Fotka Miesiąca znajdziecie tutaj.

Środki przekazywane przez prezydenta Elbląga w całości przeznaczone są na nagrody dla naszych Czytelników.