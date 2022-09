W Ogrodzie Różanym powstanie fontanna

456 tys. złotych będzie kosztować fontanna, która powstanie w Ogrodzie Różanym w parku Kajki. Władze miasta podpisały już umowę z wykonawcą.

Utworzenie fontanny w parku Kajki to pomysł mieszkańców, którzy zgłosili go do budżetu obywatelskiego na 2022 rok. W głosowaniu poparło go 320 osób z okręgu nr 2. Na przetarg na opracowanie dokumentacji, budowę fontanny i zagospodarowanie terenu, który ogłosiły władze miasta, wpłynęła tylko jedna oferta – elbląskiej firmy Zakład Budowlany inż. Mirosław Markiewicz, która za swoje usługi wyceniła na 456 tys. zł, mieszcząc się w kwocie zarezerwowanej na ten cel w budżecie miasta.

Władze miasta podpisały już umowę z wykonawcą, który ma pięć miesięcy na wykonanie fontanny. Ma być ona też objęta monitoringiem.