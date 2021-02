W Pasłęku powstanie nowy oddział rehabilitacji dla dzieci i dorosłych

Już w lutym tego roku rozpocznie się budowa nowego oddziału rehabilitacji stacjonarnej dla dorosłych oraz ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Koszt inwestycji w pasłęckim szpitalu wyniesie 7 mln zł.

Dwa lata potrwa budowa budynku rehabilitacji całodobowej dla dzieci i dorosłych przy pasłęckim szpitalu.

- W obliczu pandemii i wciąż starzejącego się społeczeństwa, pacjentów tam na pewno nie zabraknie. Koszt inwestycji bez wyposażenia to 7 mln zł, z tego 3.3 mln zł wykłada Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2 mln zł Szpital Powiatowy w Pasłęku, a milion złotych dołoży powiat elbląski. Brakujące środki w 2022 roku uzupełni marszałek województwa warmińsko-mazurskiego - informuje Maciej Romanowski, starosta elbląski

Jak podkreśla Iwona Chełchowska, prezes zarządu Szpitala Powiatowego spółki z o. o. w Pasłęku, znajdą tu pomoc przede wszystkim dorośli pacjenci z chorobami układu mięśniowego i kostnego.

- Będzie to oddział stacjonarny (25 łóżek) dla pacjentów do rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Na oddziale rehabilitacji stacjonarnej znajdą pomoc pacjenci z chorobami układu kostnego i mięśniowego, natomiast dzieci z wszelkimi zaburzeniami wieku rozwojowego. Do tej pory w powiecie elbląskim nie było rehabilitacji stacjonarnej, ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci na terenie naszego szpitala już działa, ale teraz chcemy stworzyć jak najlepsze warunki udzielania świadczeń i zapewnić wyższy komfort pacjentom – mówi Iwona Chełchowska

Inwestycję zrealizuje firma Primbud z Pasłęka.