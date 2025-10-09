W tych zawodach jest praca

Kilkudziesięcioma ofertami pracy dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu. Zobacz, w jakich zawodach można znaleźć obecnie zatrudnienie.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy w branży:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik sprzętu AGD, elektromonter, mechanik pojazdów samochodowych/elektromechanik, mechanik samochodowy-wulkanizator, pomocnik elektromontera-operator minikoparki;

BUDOWLANEJ: cieśla, inżynier budowy, murarz, operator minikoparki/koparkoładowarki, operator ładowarki teleskopowej, operator żurawia budowlanego, pracownik budowlany-murarz, zbrojarz;

STOLARSKIEJ: frezer frontów meblowych, kierownik produkcji (branża meblowa), lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, operator traków taśmowych, pilarz piły panelowej, szlifierz meblowy, tapicer, technolog-produkcja mebli;

SPECJALIŚCI: asystent sędziego, audytor wewnętrzny, główny księgowy, kierownik Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, księgowa/wy - samodzielne stanowisko, młodszy specjalista w biurze inwestycji, opiekun medyczny, pielęgniarka, podinspektor/inspektor /starszy inspektor, pomoc dentystyczna, referent / podinspektor ds. wydawania, cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami w wydziale KT, mistrz/st.mistrz projektowania, budowy i utrzymania terenów zielonych, specjalista/podinspektor ds. obsługi budżetowej jednostek podległych Radzie Miejskiej w Elblągu, specjalista/podinspektor ds. planowania potrzeb finansowych, ocen, analiz i sprawozdawczości, starszy inspektor ds. BHP, starszy technik (w administracji);

PEDAGOGICZNEJ: logopeda, nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel informatyki, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel przedmiotu biznes i zarządzanie, nauczyciel przyrody, nauczyciel psycholog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny;

USŁUGOWEJ: barman-kelner, fryzjer damsko-męski, kucharz, opiekun/ka PCK, sprzedawca-kasjer, sprzedawca na stacji paliw;

INNE: bosman-konserwator obiektu, brygadzista w firmie sprzątającej, kierowca kat. C, kierowca kat. B, kierowca-brukarz, konstruktor odzieży, pracownik do wycinki zadrzewienia (z prawem jazdy kat. B), pracownik fizyczny-pomocniczy, pracownik obsługi maszyn do konserwacji tafli –rolbista, pracownik reklamy-monter, szwaczka;

Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

kasjer-sprzedawca, przedstawiciel handlowy/opiekun klienta, mobilny pracownik administracyjno-handlowy, pracownik fizyczny (z uprawnieniami na wózki widłowe UDT), operator maszyn pralniczych;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl oraz na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska.