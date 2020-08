W tym miejscu odpocznie motocyklista, rowerzysta i piechur

Pole biwakowe, parking dla kamperów, specjalne kempingi dla motocyklistów z kuchnią polową i sanitariatami powstaną na terenie sołectwa Suchacz. Pierwsi turyści będą mogli skorzystać z Motoostoi u Rubika, bo taką nazwę będzie nosiło to miejsce, wiosną przyszłego roku.

Na dwuhektarowej działce w przysiółku Połoniny (sołectwo Suchacz) powstaje miejsce dedykowane miłośnikom turystyki motocyklowej. Jak zapowiada inwestor, elblążanin Grzegorz Witkowski, będą oni mogli korzystać z niego już z początkiem wiosny przyszłego roku. Ma tu powstać pole biwakowe, parking dla kamperów, specjalne kempingi z garażami dla motocykli, a także domki z miejscami noclegowymi. Będzie również ogólnodostępna kuchnia polowa oraz sanitariaty. Miejsce będzie nosiło nazwę Motoostoja u Rubika.

- Rubik to mój pseudonim motocyklowy, stąd taka nazwa. Chcemy stworzyć miejsce dla globtroterów, którzy lubią podróżować po Polsce. Mogliby się w nim zatrzymać, rozbić namiot, wziąć prysznic, odpocząć, skorzystać z polowej kuchni – mówi Grzegorz Witkowski.

Choć miejsce ma być dedykowane przede wszystkim motocyklistom, to mile widziani będą tutaj wszyscy turyści.

- Rowerzyści czy piechurzy, których na Wysoczyźnie Elbląskiej nie brakuje. Zasadziliśmy osiem tysięcy cebulek krokusów, gdy zakwitną na wiosnę, widok będzie niesamowity. Na pewno nie będziemy organizowali motocyklowych zlotów. Jest to bardzo spokojna i cicha okolica, chcemy, aby taką pozostała. Motocykliści bywają oczywiście różni, jednak wydaje mi się, że zdecydowana większość z nich nie jest bardzo wymagająca. Są to ludzie "surowi", ale jeśli ktoś jest długo w podróży, to wolałby odpocząć w bardziej komfortowych warunkach. Dlatego oprócz pola namiotowego będą także domki letniskowe - zapowiada Grzegorz Witkowski.

Inauguracja budowy Motoostoi u Rubika odbyła się 19 lipca. Uczestniczyło w niej 80 motocyklistów.