W tym tygodniu portEl poleca: Baltic Cup, marsz zdrowia i koncert Martyniuka

Jak co poniedziałek zapraszamy do przeglądu wydarzeń nadchodzącego tygodnia. Co się będzie działo? Przedstawiamy nasze propozycje.

Profesor Ryszard Koziołek, erudyta, gawędziarz i wyborny eseista będzie gościem kolejnego autorskiego spotkania w Bibliotece Elbląskiej. W środę, 16 października, w sali „U Świętego Ducha” w rozmowie z Aleksandrą Bułą będzie mowa m.in. o tym, co czyni z nas czytelnika, o potrzebie snucia opowieści i o (nie)czytaniu książek. Wstęp na spotkanie, które rozpocznie się o godz. 18, jest wolny. W czwartek, 17 października, na kolejne spotkanie zaprasza Dyskusyjny Klub Filmowy w Kinie Światowid. Tym razem widzowie obejrzą „Wytłumaczenie wszystkiego” Gábora Reisza. To historia o głębokich społecznych podziałach w węgierskim społeczeństwie. Seans rozpocznie się o godz. 19. W Ratuszu Staromiejskim w piątek, 18 października, odbędzie się spotkanie z Jakubem Czerwińskim, autorem książki „Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Historia życia”. Rozmowę poprowadzi dr Daniel Czerwiński z IPN w Gdańsku. Wstęp na spotkanie, które rozpocznie się o godz. 17, jest wolny. Gwiazdą piątkowego (18 października) Dni Seniora organizowanego w Tolkmicku będzie Zenon Martyniuk. Ten popularny wykonawca disco polo wystąpi około godz. 18, wcześniej organizator – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – zaprasza na występy zespołów Tolkmiczanki i Sasanki oraz Duetu Wokalnego AireS. Całość zwieńczy zabawa taneczna, w wstęp na imprezę jest bezpłatny. Najbliższy weekend (18-20 października) minie w Elblągu pod znakiem tańca. W hali MOSiR przy al. Grunwaldzkiej po raz 24. odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup. W tym roku częścią imprezy są Mistrzostwa Europy Młodzieży w 10 tańcach. Zapowiada się więc barwna, emocjonująca i pełna ekspresji sportowo-kulturalna impreza, podczas której widzowie będą mogli podziwiać reprezentantów kilkudziesięciu krajów świata. Szczegółowy program znajdziecie tutaj. Po tanecznych emocjach warto też wpaść na marsz zdrowia „Kocham Cię życie”, który odbędzie się w Elblągu sobotę, 19 października. Wyruszy o godz. 12 spod Urzędu Miejskiego i przejdzie przez centrum miasta na starówkę, gdzie uczestnicy będą mogli skorzystać z różnych badań zdrowotnych i profilaktycznych, a także poczęstunku przygotowanego przez Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu. Na marsz jak co roku zaprasza Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!

red.