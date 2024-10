O czytaniu i nieczytaniu książek z prof. Ryszardem Koziołkiem

fot. arch. Biblioteki Elbląskiej

W środę, 16 października o godz. 18:00 zapraszamy do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z Ryszardem Koziołkiem – profesorem od literatury, erudytą, gawędziarzem, wybornym eseistą. Porozmawiamy o tym, co czyni z nas czytelnika, potrzebie snucia opowieści i o (nie)czytaniu książek. I jak to zwykle bywa, zobaczymy dokąd poniesie nas nurt rozmowy.

Rozmowę z autorem poprowadzi Aleksandra Buła. „Mam skłonność do przyznawania literaturze rangi najważniejszego składnika kultury. Nic w tym dziwnego, w moim fachu to zawodowa powinność (…). Nie wystarcza mi jednak wypełnianie misji, która łączy się z moją profesją. Jestem notorycznym poszukiwaczem dowodów, że literatura to konieczność mówiącego człowieka, który w trosce o biologiczny i społeczny byt musi ulepszać swoją mowę, czyli czytać oraz tworzyć metafory i opowieści.”/ fragment z książki „Dobrze się myśli literaturą” Ryszard Koziołek – literaturoznawca, eseista, od roku 2020 rektor Uniwersytetu Śląskiego, profesor w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice. W 2010 roku otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii eseistyka za książkę „Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy”. Wydał również: „Zdobyć historię. Problem przedstawienia w Twarzy księżyca Teodora Parnickiego” (1999), „Znakowanie trawy albo praktyki filologii” (2011), „Dobrze się myśli literaturą” (2016), „Wiele tytułów” (2019) oraz „Czytać, dużo czytać” (2023). Opracował edycję powieści Tylko Beatrycze Teodora Parnickiego w serii Biblioteki Narodowej (2004). Członek jury Nagrody Literackiej Nike w latach 2012–2015. Stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”, felietonista „Polityki”. W 2016 jego książka „Dobrze się myśli literaturą” została uhonorowana Śląskim Wawrzynem Literackim, a w 2024 książka „Czytać, dużo czytać” zdobyła nominację do Nagrody im. Marcina Króla. W 2017 roku otrzymał Nagrodę im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. Więcej informacji: tel. (55) 625 60 13 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z programu „Promocja czytelnictwa 2024”.

Informacja Biblioteki Elbląskiej