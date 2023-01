W tym tygodniu portEl poleca: Bieg na 6 Łap i koncert w Galerii EL

Jest poniedziałek (30 stycznia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Trwa drugi tydzień ferii. Na ten czas miasto zaplanowało wiele atrakcji. Aktywności w trakcie wolnego, zapewni również dzieciom MOSiR, biblioteka czy Kino Światowid. Sprawdźcie naszą ściągę, w której podpowiadamy, jak spędzić ferie w Elblągu.

Sobota (4 lutego)

Puchowa kurtka? Jest. Czapka-uszatka? Proszę bardzo. Wełniane rękawiczki? Oczywiście. Tak zaopatrzeni możemy ruszać na „Ferie na smyczkowo” - koncert familijny Elbląskiej Orkiestry Kameralnej! Już w sobotę w Ratuszu Staromiejskim kameraliści zabiorą najmłodszych melomanów i ich rodziców w podróż z płatkami śniegu i lodowymi soplami w tle.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Elblągu zaprasza na lutowy Bieg na 6 Łap. Bieg rozpocznie się w sobotę o godz. 11. Limit zapisów wynosi 30 osób. W większości wyprowadzane będą psy duże, może być również trochę psów ciągnących.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza w sobotę o godz. 18, na koncert IT DEEL. IT DEEL jest rodzajem współczesnej, muzycznej pielgrzymki, gdzie Fryzja spotyka się ze swoją siostrzaną krainą – Żuławami. Bilety w cenie 30 zł do kupienia w kasie Galerii EL.

W sobotę o godz. 9, jak co tydzień, wystartuje parkrun, czyli cykl spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Miłego tygodnia!