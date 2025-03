W tym tygodniu portEl poleca: bieganie, kopanie i Aleksandry

Jak co poniedziałek zapraszamy do przeglądu wydarzeń nadchodzącego tygodnia. Co nas czeka w najbliższym czasie?

Zaczynamy od wtorku. Kino Światowid zaprasza na kolejną odsłonę cyklu „Wtorkowe kino dla dorosłych”. 25 marca o godzinie 12 będzie okazja, żeby obejrzeć komedię „Misie”. Teraz czas na kilkudniowe filmowe wydarzenie. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oraz Kino Światowid zapraszają na 4. Forum Edukacji Filmowej, które odbędzie się w dniach 26-28 marca. To ogólnopolska konferencja branżowa skierowana do kiniarzy, edukatorów filmowych, nauczycieli, animatorów oraz wszystkich osób związanych z filmem. W sobotę, 29 marca dzień warto zacząć od parkrun, który rusza jak zawsze o 9. - Zapraszamy do parku Modrzewie na cosobotnie darmowe bieganie, truchtanie, maszerowanie, spacerowanie na 5 km z pomiarem czasu oraz wolontariat. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest dokonanie jednorazowej rejestracji przed pierwszym startem: po jej dokonaniu możesz wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań parkrun w dowolnej lokalizacji w Polsce lub na świecie - zachęcają organizatorzy wydarzenia. Również w sobotę młodzi adepci futbolu staną do rywalizacji w XV edycji turnieju Olimpia Cup, tym razem dedykowanej rocznikowi 2017 w kategorii żak młodszy. To nie tylko okazja do piłkarskich emocji, ale także wyjątkowy moment w historii Olimpii Elbląg, która w tym roku obchodzi 80-lecie swojego istnienia. Wydarzenie, rozgrywane w hali MOS przy ul. Kościuszki 77a, zapowiada się jako prawdziwe święto futbolu, pełne sportowej pasji, atrakcji dla najmłodszych i niezapomnianych wrażeń. Start o godz. 9. Sobotni wieczór upłynie w mieście pod znakiem Międzynarodowego Dnia Teatru. Z tej okazji w Elblągu wręczane są też Aleksandry - teatralne nagrody. Do kogo trafią w tym roku, dowiemy się na corocznej gali. Przypomnijmy, że w zeszłym roku uhonorowani zostali: Teresa Suchodolska za rolę Marty Bradshaw w spektaklu „Przyjazne dusze” oraz Dariusz Siastacz za rolę Arlekina w „Słudze dwóch panów”. Początek tegorocznej gali o 18. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!

red.