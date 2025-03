Olimpia Cup 2025 - święto młodzieżowej piłki w Elblągu

W sobotę, 29 marca, młodzi adepci futbolu staną do rywalizacji w XV edycji turnieju Olimpia Cup, tym razem dedykowanej rocznikowi 2017 w kategorii żak młodszy. To nie tylko okazja do piłkarskich emocji, ale także wyjątkowy moment w historii Olimpii Elbląg, która w tym roku obchodzi 80-lecie swojego istnienia. Wydarzenie, rozgrywane w hali MOS przy ul. Kościuszki 77a, zapowiada się jako prawdziwe święto futbolu, pełne sportowej pasji, atrakcji dla najmłodszych i niezapomnianych wrażeń.

Sportowa rywalizacja na dwóch poziomach Turniej został podzielony na dwa poziomy: podstawowy oraz zaawansowany, co pozwoli każdej drużynie zmierzyć się z rywalami na odpowiednim etapie rozwoju. W obu kategoriach zobaczymy po 8 drużyn, które z pewnością dostarczą kibicom wielu emocji. Nad przygotowaniem młodych zawodników Olimpii Elbląg czuwają trenerzy Damian Ziemiańczyk oraz Dawid Wierzba, którzy dbają nie tylko o rozwój piłkarski swoich podopiecznych, ale i o zaszczepienie w nich ducha rywalizacji fair play. Nie tylko futbol – moc atrakcji dla uczestników Z okazji jubileuszu 80-lecia Olimpii Elbląg organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, które sprawią, że turniej będzie czymś więcej niż tylko rywalizacją na boisku. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w specjalnej edycji "Turbokozaka", sprawdzić się w konkursach z nagrodami, a także spróbować szczęścia w loterii fantowej, w której do wygrania będą gadżety klubowe oraz sprzęt sportowy. Jednym z wyjątkowych akcentów wydarzenia będzie jego prowadzenie przez Radka Florkowskiego, znanego komentatora esportowego i prezentera. Od 2018 roku relacjonuje on wydarzenia z najważniejszych turniejów w Counter-Strike’a, w tym aż siedem turniejów rangi mistrzostw świata. Tym razem jego głos poprowadzi piłkarskie emocje w Elblągu, nadając rywalizacji jeszcze większego dynamizmu. Nagrody dla wszystkich uczestników Organizatorzy zadbali o to, aby każdy uczestnik turnieju mógł poczuć się doceniony. Na zawodników czekają medale, dyplomy, puchary, statuetki oraz vouchery, które będą miłym zwieńczeniem sportowej rywalizacji. XV Olimpia Cup zapowiada się jako wydarzenie, które dostarczy zarówno sportowych emocji, jak i wielu atrakcji dla najmłodszych. To doskonała okazja, aby wspólnie świętować 80-lecie Olimpii Elbląg i cieszyć się atmosferą młodzieżowej piłki. Olimpa Cup odbędzie się 29 marca w godz/. 9-19 w hali MOS przy ul. Kościuszki. Szczegóły: tutaj. Patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

qba