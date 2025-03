 "Misie" w we Wtorkowym kinie dla dorosłych

Kino Światowid zaprasza na kolejną odsłonę cyklu „Wtorkowe kino dla dorosłych”. 25 marca o godzinie 12 będzie okazja, żeby obejrzeć komedię „Misie”.

„Misie” to komedia o współczesnych związkach, która bierze na warsztat mężczyzn niegotowych na „coś poważnego”, którzy lubią życie „bez zobowiązań”. W pozostałych rolach pogubionych życiowo „misiów” zobaczymy: Przemysława Bluszcza, Sebastiana Karpiel-Bułeckę, Karola Osentowskiego, Wojciecha Solarza, tik tokera Kacpra Jaspera Porębskiego i Pawła Koślika. Honor mężczyzn będą próbowali uratować Karol Dziuba i Sebastian Stankiewicz. Jakich mężczyzn pragną teraz kobiety i czy fajni faceci faktycznie istnieją, czy są już tylko legendą? Odpowiedzi na to pytanie będą szukały cztery przyjaciółki grane przez Małgorzatę Mikołajczak, Paulinę Gałązkę, Monikę Mariotti i Monikę Pikułę. Jedno jest pewne, pomimo tego, że wiele się w ludzkim życiu zmienia, to wciąż zarówno mężczyźni jak i kobiety, szukają szczęśliwej miłości.

„Wtorkowe kino dla dorosłych” to specjalne projekcje filmów polskich, z dubbingiem lub lektorem odbywające się w wybrane dni (dwa raz w miesiącu) o godzinie 12, w promocyjnej cenie – 13 złotych.

Kolejne projekcje w cyklu: 8.04 „Ja jestem niepokalane poczęcie”, 22.04 „21:37”.