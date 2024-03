W tym tygodniu portEl poleca: Dzień Kobiet, Elbląg na Dużym Ekranie i EOK

Jest poniedziałek (4 marca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Jak w każdą pierwszą środę miesiąca mamy dla Państwa zaproszenie do kina. Tym razem na filmy o Kadynach, Tolkmicku, Suchaczu i innych malowniczych miejscach nad Zalewem Wiślanym. Współcześnie i w przeszłości. Na seans pt. „Kadyny, Tolkmicko, Suchacz na starym filmie” organizatorzy zapraszają do kina Światowid w środę (6 marca) o godz. 18.

Jest taki dzień w roku, w którym każda z pań powinna czuć się wyjątkowo. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na aktywne świętowanie Dnia Kobiet już w czwartek (7 marca) w godz. 18:30-20:30. W planie bezpłatne zajęcia fitness, pozytywna energia i miłe niespodzianki.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza w sobotę (9 marca) od godz. 12 na warsztaty dla Dzieci w wieku 6-10 lat i ich Dorosłych w wieku 18+. Zaczniemy od gry terenowej, dzięki której poznamy lepiej nie tylko zakątki i winkle Galerii EL, ale także postaci, które zaludniały niegdyś ludzką wyobraźnię. Następnie opracujemy własną grę domowo-przygodową.

Parkrun zaprasza na cosobotnie spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się w sobotę o godz. 9 na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. Parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

W marcu Elbląska Orkiestra Kameralna zabiera swoich słuchaczy w trzecią muzyczną podróż. Kolejnym kierunkiem wycieczki będzie „Wschód” z cyklu „Muzyka Europy”. W niedzielę (10 marca) o godz. 18 w sali koncertowej elbląskiej szkoły muzycznej usłyszymy muzykę Gruzji pod batutą wybitnego Miriana Khukhunaishvili!

Elektroniczny pomiar czasu, podział na kategorie wiekowe, różne style pływania. Dolinka Swim Challenge, to pierwsze amatorskie zawody pływackie dla dorosłych, które odbędą się w niedzielę (10 marca) w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Zapisz się już dziś!

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. Miłego tygodnia!