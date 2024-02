Weź udział w amatorskich zawodach pływackich dla dorosłych

Elektroniczny pomiar czasu, podział na kategorie wiekowe, różne style pływania. Dolinka Swim Challenge, to pierwsze amatorskie zawody pływackie dla dorosłych, które odbędą się 10 marca w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Zapisz się już dziś!

Takiego sportowego wydarzenia w naszym mieście jeszcze nie było. Miłośnicy pływania będą mieli szansę zmierzyć się na dwóch dystansach: 50 m stylem dowolnym, klasycznym lub grzbietowym z podziałem na kategorie wiekowe: A: 18-24 lat, B: 25-29 lat, C: 30-34 lat, D: 35-39 lat, E: 40-44 lat, F: 45-49 lat, G: 50-54 lat, H: 55-59 lat, I: 60-64 lat, J: 65+, a także wyścig na 100 m w stylu dowolnym w kategorii Open. O precyzyjny rejestr wyników zadba elektroniczny pomiar czasu, a o sprawny przebieg zawodów – wykwalifikowani sędziowie.

Aby wziąć udział w zawodach wystarczy spełnić tylko trzy kryteria: mieć skończone 18 lat, nie posiadać czynnej licencji Polskiego Związku Pływackiego (PZP) oraz po rejestracji - opłacić wpisowe 30 zł. Spróbować swoich sił może każdy, kto lubię tę dyscyplinę sportu.

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej przewidziane są medale, które zostaną wręczone podczas uroczystej ceremonii po zakończeniu zawodów. Nagrody specjalne w kategorii Open, dla trzech kobiet i mężczyzn, ufunduje dodatkowo partner wydarzenia – firma Labo Sport.

Zawody odbędą się 10 marca w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, start zmagań o godzinie 10:00.

Zapisy

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są poprzez formularz Google, w nieprzekraczalnym terminie do 7 marca (czwartek). Ponadto każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 30 złotych. Wpłaty należy dokonać poprzez przelew na konto MOSIR Elbląg w Banku PKO BP SA (numer konta: 06 1020 1752 0000 0702 0231 1603) nie później niż do 7 marca.

Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.