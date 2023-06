W tym tygodniu portEl poleca: Elbląskie Święto Muzyki i koncert EOK

Jest poniedziałek (12 czerwca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Elbląskie Święto Muzyki odbędzie się w dniach 16-18 i 21 czerwca. W jego ramach już teraz są realizowane warsztaty, także dla dźwiękowców. Częścią imprezy ma być "niespodzianka, której dawno albo nigdy w Elblągu nie było". W piątek (16 czerwca) o godz. 17, miastem przejedzie "motoryzacyjna parada uliczna” z autami wszelkiej maści. Będą amerykańskie klasyki, będą motocykliści, a z pokładu autobusu będzie rozbrzmiewała muzyka. Trasa ma przebiegać od Hali Sportowo Widowiskowej przy Grunwaldzkiej, przez Hetmańską, 12 Lutego, Dąbka, Ogólną. Sobota (17 czerwca) upłynie zaś elbląskim miłośnikom muzyki w otoczeniu Góry Chrobrego. W niedzielę (18 czerwca) na starówce znajdzie się 13 muzycznych stacji. Ponad 20 "zorganizowanych" grup muzycznych wystąpi w ramach Finału Elbląskiego Święta Muzyki, a wieczór zakończy m.in. koncert Vito Bambino. Szczegółowy program podamy wkrótce.

Jak Vivaldi to disco, jak disco to Vivaldi! Jednym słowem „Vivaldisco” – widowisko z „Czterema porami roku” na miarę XXI wieku. Niegdyś w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych, niebawem, bo 16 czerwca, zagości w Teatrze im. Aleksandra Sewruka.

W ramach wystawy RETROWERSJE: SOBIE MIESZKANIA – MIASTU STARÓWKĘ, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki razem z Centrum Sztuki Galeria EL zapraszają w sobotę (17 czerwca) na spacer badawczy po Starówce z Katarzyną Wiśniewską połączony z Twórczymi Spotkaniami z Heleną Wojciechowską. Będzie to spacer badawczy szlakiem wybranych kamienic w obrębie Nowego Starego Miasta w Elblągu, który poprowadzi Katarzyna Wiśniewska.

Zespół Diamenty szykuje się do koncertu podsumowującego sezon artystyczny 2022/23. Będzie to koncert o tematyce disneyowskiej z okazji 100-lecia Disneya. Koncert odbędzie się również w sobotę (17 czerwca) o godzinie 17 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka.

Parkrun to cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. Niezmiennie w sobotę ruszy kolejny bieg, będzie to jego 109. edycja i to urodzinowa! Uczestnicy będą świętować już drugie urodziny tej inicjatywy. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. Miłego tygodnia!