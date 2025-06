W tym tygodniu portEl poleca: Juwenalia, urodziny MOSiR i bieg na 6 łap

Jakie macie plany na rozpoczęty właśnie tydzień? Jak w każdy poniedziałek przedstawiamy ciekawe propozycje kulturalne i nie tylko.

Środa, 5 czerwca

Ten dzień w Tolkmicku zapowiada się pod znakiem sportowych emocji. Uczniowie szkół z całej gminy spotkają się, aby wziąć udział w licznych konkurencjach sportowych i aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Zapraszamy do kibicowania.

W Elblągu w filii Biblioteki Elbląskiej „Lokomotywa“ (Nad Jarem) gościć będzie Magdalena Witkiewicz, jedna z najpopularniejszych polskich autorek literatury obyczajowej. Początek o godzinie 18.

W Dyskusyjnym Klubie Filmowym w kinie Światowid będzie można obejrzeć film „Utrata równowagi”. W planach jest też spotkanie z reżyserem, Korkiem Bojanowskim. Początek seansu o godzinie 19.

Piątek, 6 czerwca

Władze w Elblągu na jeden dzień przejmą studenci. O godz. 12 rozpocznie się ich przemarsz przed miasto (początek al. Grunwaldzka), a półtorej godziny później na scenie ustawionej na bulwarze Zygmunta Augusta przejmą symboliczne klucze do miasta od prezydenta Elbląga. Następnie przyjdzie czas na rywalizację sportową na rzece, a od godz. 18.30 na bulwarze rozpocznie się część koncertowa dla wszystkich chętnych. Wystąpią kolejno: Blind Box (godz. 18.30), DJ Prestige (godz. 20), SARSA (godz. 21) i DJ Adamus (22). Koniec juwenaliów przewidziano na 30 minut po północy. Wstęp na koncerty jest bezpłatny.

Sobota, 7 czerwca

O godzinie 10 w Szkole Podstawowej nr 16 odbędzie się Familiada. Niezwykła, bo na Dzikim Zachodzie. To doskonała okazja do wspólnej zabawy, integracji i spędzenia czasu w radosnej, kowbojskiej atmosferze! W programie m. in. rodzinny MasterChef oraz występy artystyczne uczniów.

O godzinie 11 zapraszamy na spacer, najlepiej z psem. Tym z elbląskiego schroniska. Jak w każdym miesiącu, w czerwcu też odbędzie się Bieg na 6 łap. Początek w schronisku o godzinie 11. Zapisy:przyjmowane są drogą mailową od 26.05.2025 roku na maila: 6lapelblag@gmail.com, bądź wiadomością prywatną na nasz facebookowy profil biegu, czyli: Bieg na 6 Łap Oddział Elbląg. Zakończenie zapisów 6 czerwca o godzinie 15. A my przypominamy, że psy z elbląskiego schroniska można wyprowadzać zawsze, nie tylko podczas Spaceru na 6 łap.

Biblioteka Elbląska zaprasza w swoje progi na Kiermasz książek wycofanych z księgozbioru. Na miłośników literatury czekać będzie ponad 8 tys. pozycji książkowych, w tym: literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz literatura popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy. Kiermasz potrwa dwa dni. W sobotę w godzinach 10 - 15; w niedzielę od 11 do 15.

Artystyczne dusze zaprasza Galeria EL do Bażantarni obok formy przestrzennej Macieja Szańkowskiego. Podczas warsztatów dowiecie się, jakie są zasady prawidłowego wykonywania szkiców i tworzenia harmonijnych kompozycji. Następnie zmierzycie się z twórczym wyzwaniem – wykonaniem własnej pracy rysunkowej, w której główną rolę odegra Forma Przestrzenna. Koszt: 10 zł, Początek o godzinie 11.

Swoją pięćdziesiątkę będzie świętował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na muzyczne świętowanie pół wieku elbląskiego MOSiRu zapraszamy na plac Kazimierza Jagiellończyka. Początek o godzinie 13. O godzinie 17 w tym samym miejscu odbędą się koncerty. Wstęp wolny.

Niedziela, 8 czerwca

Niedziela w Elblągu rozpocznie się od Biegu Piekarczyka. Więcej o imprezie dowiecie się tutaj. Przypominamy, że w tym roku start na 5 i 10 km jest o godz. 10, a biegi dzieci odbędą się po rywalizacji na głównych dystansach.

Na koncert zaprasza Elbląska Orkiestra Kameralna. Na Scenie Muzycznych Talentów usłyszymy utwory operowe i instrumentalne w wykonaniu studentów specjalności wokalnej i pianistycznej, którym towarzyszyć będzie Elbląska Orkiestra Kameralna pod batutą Radosława Dronia – dyrygenta młodego pokolenia, zdobywającego uznanie na polskich i zagranicznych estradach. W niedzielę przed elbląską publicznością wystąpią studenci a Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Początek koncertu o godzinie 19 w Ratuszu Staromiejskim.

Niedziela to też czas na kolejny, niestety już ostatni, koncert Elbląskiego Festiwalu Organowego. W Katedrze św. Mikołaja o godz. 19 wystąpią Joanna Woszczyk-Garbacz i Jakub Garbacz. Wstęp wolny.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!