Pięćdziesiąt lat MOSiR

MOSIR w Elblągu zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania jubileuszu 50-lecia. Obchody zaplanowano na 7 i 8 czerwca.

W sobotę zapraszamy całe rodziny na Plac Jagiellończyka, gdzie od południa będą czekać bezpłatne atrakcje dla dzieci, występy artystyczne, muzyka na żywo i jubileuszowy tort dla mieszkańców. Wieczór zakończy koncert gwiazdy wieczoru – Liber z zespołem, a po nim DJ set zagra Fafaq.

Program obchodów 50-lecia MOSiR – 7 czerwca (Plac Jagiellończyka):

od 13:00 – animacje dziecięce oraz strefa gastronomiczna

17:00 – występ grupy: SO what

18:00 – występ grupy: Black Cat Division

18:30 – koncert: Gracjan Kalandyk

19:30 – jubileuszowy tort

20:00 – koncert: Liber

21:15 – DJ set: Fafaq

Z kolei niedziela 8 czerwca, to czas na wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz sportowy miasta – XVI Elbląski Bieg Piekarczyka. Na starcie tradycyjnie pojawią się zarówno zawodowcy, jak i amatorzy, drużyny firmowe, grupy przyjaciół i całe rodziny, które wspólnie chcą przeżyć sportową przygodę. Zmagania rozpoczną się o godzinie 10:00, kiedy ruszy bieg główny na 10 km oraz bieg towarzyszący na 5 km. Po ceremonii dekoracji najlepsi ustąpią miejsca najmłodszym – na trasę wybiegną uczestnicy Mini Biegu Piekarczyka, który w tym roku cieszy się rekordowym zainteresowaniem.

Nie zwlekaj – świeża dostawa 200 pakietów właśnie dotarła. Zapisy trwają do 4 czerwca lub wyczerpania limitu miejsc. Wejdź na www.biegpiekarczyka.pl i dołącz do tysięcy biegaczy, którzy 8 czerwca staną na starcie największego biegu ulicznego w regionie. Dodatkowo dostępna jest techniczna koszulka biegu – jej zamówienia można składać do 1 czerwca poprzez stronę elektronicznezapisy.pl. Ambasadorką Biegu Piekarczyka jest Edyta Litwiniuk.

– MOSiR to nie tylko obiekty i wydarzenia sportowe – to przede wszystkim ludzie i energia, która od pół wieku napędza lokalną aktywność. Chcemy, aby nasi mieszkańcy wspólnie z nami uczcili ten jubileusz, dlatego przygotowaliśmy wydarzenie, które łączy pokolenia i różne zainteresowania – mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu.