Zapraszamy na spotkanie z Magdaleną Witkiewicz – jedną z najpopularniejszych polskich autorek literatury obyczajowej, której książki od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem czytelników. Jej powieści poruszają ważne tematy, wzruszają, bawią i skłaniają do refleksji. Spotkanie odbędzie się 5 czerwca (czwartek), o godz. 18:00 w filii bibliotecznej Lokomotywa na osiedlu Nad Jarem. Wstęp wolny.

Rozmowę z autorką poprowadzi Elżbieta Zielińska.

Magdalena Witkiewicz – sama siebie określa “Matka Polka Pisarka”. Pierwszą powieść napisała podczas urlopu macierzyńskiego, był to „Milaczek”. Z czasem z marketingowca stała się pełnoetatową pisarką. Na koncie ma kilkadziesiąt książek. Nazywana jest specjalistką od szczęśliwych zakończeń. Czytając jej książki można dostać niejednego ataku śmiechu. Uwielbia spotkania ze swoimi czytelnikami. Jest autorką książek: „Milaczek” (2008), „Panny roztropne” (2010), „Opowieść niewiernej” (2012), „Lilka i spółka” (2013), „Ballada o ciotce Matyldzie” (2013), „Szkoła żon” (2013), „Zamek z piasku” (2013), „Pensjonat marzeń” (2014), „Szczęście pachnące wanilią” (2014), „Lilka i wielka afera” (2014), „Pierwsza na liście” (2015), „Moralność pani Piontek” (2015), „Cześć, co słychać?” (2016), „Pracowania dobrych myśli” (2016), „Awaria małżeńska” (2016, wspólnie z Nataszą Sochą), „Po prostu bądź” (2017), „Czereśnie zawsze muszą być dwie” (2017), „Ósmy cud świata” (2017), „Pudełko z marzeniami” (2017, wspólnie z Alkiem Rogozińskim), „GPS Szczęścia, czyli jak się wydostać z Czarnej D.” (2018, wspólnie z Marzeną Grochowską), „Biuro M” (2018, wspólnie z Alkiem Rogozińskim), „Mateusz i zapomniany skarb” (2018), „Cymanowski młyn” (2019, wspólnie ze Stefanem Dardą), „Jeszcze się kiedyś spotkamy” (2019), „Uwierz w Mikołaja” (2019), „Wizjer” (2021), „Srebrna łyżeczka” (2021), „Drzewko szczęścia” (2021), „Córka generała” (2022), „Listy pisane szeptem” (2022), „Telefon od Mikołaja” (2022), „Perfumeria na rozstaju dróg” (2023), „Zielarnia pod starym dębem” (2023), „Nadzieja w spiżarni ukryta” (2023), „Uwierz w Mikołaja” (2023), „Zima w Małej Przytulnej” (2023), „Przecież to było tak niedawno” (2023), „Ulotny zapach czereśni” (2024), „Czereśnie zawsze muszą być dwie” (2024), „Jeszcze się kiedyś spotkamy” (2025), „Sztorm. Wiatr od morza” (2025). Jest też autorką książek dla dzieci, m.in. bardzo lubianego cyklu „Banda z Burej” liczącego już pięć tomów.

Spotkanie odbywa się w cyklu spotkań autorskich #czytElnia, który jest realizowany przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.