W tym tygodniu portEl poleca: koncert w bibliotece, Letni Salon Muzyczny i Elbląg Music Masterclass

Jest poniedziałek (26 czerwca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia.

Jeszcze dziś (26 czerwca) Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest zaprasza o godz. 20 na koncert Boddhisattwa Trio w Bibliotece Elbląskiej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku zaprasza wszystkich na rozpoczęcie wakacji. W programie między innymi: wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, zabawy z animatorami, smaczne jedzenie i mnóstwo dobrej muzyki. Start w sobotę (1 lipca) od godz. 18, na terenie M-GOK.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W sobotę (1 lipca) niezmiennie ruszy kolejny bieg. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Nadchodzą wakacje, podczas których w Bażantarni zagości XXVI Letni Salon Muzyczny. Tradycyjnie rozpocznie się po Dniach Elbląga (niedziela, 2 lipca) i zakończy przed Świętem Chleba.

Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza w niedzielę na uroczystą Inaugurację Elbląg Music Masterclass, podczas której odbędzie się Mistrzowski Koncert Kameralny. Te wydarzenie rozpocznie serię największych kursów muzycznych w północnej Polsce.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. Miłego tygodnia!