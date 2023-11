W tym tygodniu portEl poleca: Moto Mikołaje, wernisaże i Randki ze sztuką

Jest poniedziałek (27 listopada), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Biblioteka Pedagogiczna zaprasza na spotkanie z książką "Prusy. Relacja z podróży Oberlandczyka". Spotkanie odbędzie się we wtorek (28 listopada) o godz. 17 w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej, ul. Świętego Ducha 25.

Lekcje edukacji dla dorosłych w wieku 60+ to połączenie wiedzy z zakresu sztuki oraz historii sztuki z działaniem artystycznym. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli okazję przedyskutować rozmaite zagadnienia, twórczo wykorzystać zdobytą wiedzę, ale także wspólnie zastanowić się, jaką rolę w życiu dorosłej, ukształtowanej osoby może pełnić sztuka i dlaczego warto przyjaźnić się z nią całe życie. Środa (29 listopada), godz. 13-15. Obowiązują zapisy.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na wystawę malarstwa Magdaleny Wesołowskiej. Wernisaż odbędzie się jeszcze w środę o godz. 18 w Galerii Nobilis. Prace artystki inspirowane są żywiołem wody. Jej sztuka jest ukazaniem wewnętrznych emocji artystki przelanych na płótna i papier. Wstęp wolny, zapraszamy!

Wystawa „Wszystko, co widzę, jest Twoją projekcją” przedstawia twórczość Olgi Dmowskiej, artystki, która jest wyjątkowa nie tylko ze względu na wizualną wyrazistość swoich prac, lecz również z uwagi na radykalizm projektu egzystencjalnego, który realizuje w ramach sztuki. Wernisaż wystawy w Galerii EL już w czwartek (30 listopada) o godz. 18.

Parkrun zaprasza na spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Giełda winyli ponownie zawita w Przystani Grupy Wodnej (kontener przy Cafe) w niedzielę (3 grudnia) w godz. 12-16, w towarzystwie wystawców i kilku tysięcy winyli oraz płyt kompaktowych.

Tegoroczne Moto Mikołaje wystartują w niedzielę (3 grudnia) spod Bramy Targowej przy ulicy Stary Rynek. Zbiórka rozpocznie się o godz. 10:30, zaś parada wystartuje o godz. 11.

