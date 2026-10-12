W tym tygodniu portEl poleca: Noc Bibliotek, Dni Papieskie i Marsz Amazonek

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Departament Kultury Urzędu Miejskiego w Elblągu 12 października o 17 zapraszają do Kamieniczek Elbląskich na promocję książek Anny Prabuckiej-Firlej „Moje przygody z muzyką” i „Wojna oczami nastolatki - Wspomnienia Agaty Zofii Prabuckiej z lat 1939 – 1945”.

Uroczyste obchody XXVI Dni Papieskich połączone z wręczeniem nagrody „TUUS 2026” odbędą się we wtorek 13 października o godz. 17 do Hali Sportowo–Widowiskowej MOSiR przy Al. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Elblągu zapraszają serdecznie na Kawiarenkę Historyczną Clio, której gościem będzie dr Marcin Westphal z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Spotkanie odbędzie się 13 października o 17.30 w sali edukacyjnej Budynku Gimnazjum.

14 października o godz. 18 Biblioteka Elbląska zaprasza na spotkanie z Joanną Gierak-Onoszko – reporterką i autorką głośnych „27 śmierci Toby’ego Obeda” oraz najnowszej książki „Wolta. Opowieści o kobietach w zmianie”. Rozmowę poprowadzi Aleksandra Buła.

Tegoroczna Noc Bibliotek już 16 października, a skoro hasło brzmi „Biblioteka (się) sprawdza”, najlepiej sprawdzić to osobiście. W piątek wieczorem zajrzyjcie do Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7 na chwilę albo zostańcie na dłużej. Odkrywajcie wystawy, twórzcie, eksperymentujcie i przekonajcie się, ile różnych rzeczy może wydarzyć się w bibliotece. Program jest tutaj.

Jesteś rodzicem i niedawno urodziło Ci się dziecko? Biblioteka Elbląska zaprasza do filii bibliotecznej Kostka na zajęcia z fizjoterapeutką Elżbietą Szarko, które odbędą się w piątek, 16 października, od godz. 15. Obowiązują zgłoszenia.

Leśnicy z Nadleśnictwa Elbląg zapraszają na grzybobranie, które odbędzie się w nadchodzący weekend, 17 października 2026 r. (sobota), w Krasnym Lesie, rozpoczęcie o godzinie 9.

17 października, o godz. 10 Biblioteka Elbląska zaprasza na wyjątkowe warsztaty storytellingowe z Adelą Paciorek – certyfikowaną mówczynię organizacji Toastmasters International, pasjonatką opowiadania historii i autorkę powieści fantasy „Słońce Illnorów”, której premiera planowana jest na koniec tego roku. Obowiązują zapisy.

Stowarzyszenie Nasz Myślęcin zaprasza mieszkańców gminy Elbląg – zarówno dzieci, jak i dorosłych – do udziału w projekcie, w którym świat fantastyki spotka się z twórczą aktywnością i dobrą zabawą. 17 października o 11 w świetlicy wiejskiej w Myślęcinie odbędą się fantastyczne warsztaty charakteryzatorskie.

W sobotę, 17 października, w Elblągu odbędzie się kolejny Marsz Zdrowia pod hasłem „Kocham Cię życie”. Do udziału zaprasza Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek. Start o 12 pod Urzędem Miejskim przy ul. Łączności.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!