W tym tygodniu portEl poleca... Noc Bibliotek i wernisaże

Jak co poniedziałek zapraszamy do przeglądu wydarzeń nadchodzącego tygodnia. Co się będzie działo? Przedstawiamy nasze propozycje.

7 października

O godzinie 17 w sali studyjnej kina „Światowid“ odbędzie się otwarte spotkanie z Bogdanem Borusewiczem, opozycjonistą z okresu PRL, byłym marszałkiem Senatu, obecnym senatorem. Po spotkaniu (wg planu o godzinie 18) w holu głównym CSE Światowid Bogdan Borusewicz otworzy wystawę „35 lat odrodzonego Senatu“. Więcej tutaj.

8 października

Filia biblioteki „Kostka“ (przy ul. Wybickiego) zaprasza na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla starszych dorosłych. Tematem spotkania będzie książka Kristin Harmel „Księga utraconych imion“. Moderatorkami dyskusji będą Anna Romańczuk oraz Lidia Wojtkowiak. O książce z opisu wydawcy (Wydawnictwo Świat Książki): „Pewnego dnia Eva Traube Abrams, bibliotekarka z Florydy, układając książki na półkach zauważa w gazecie niezwykłe zdjęcie. Zamiera… zdjęcie przedstawia książkę, której nie widziała od 65 lat. To dzieło to „Księga utraconych imion”. Artykuł opowiada o szabrowaniu bibliotek przez nazistów w Europie podczas II wojny światowej – co Eva doskonale pamięta – oraz poszukiwaniach, mających na celu odnalezienie ludzi związanych z książką ze zdjęcia. Ów XVIII-wieczny tekst religijny, który ponoć zniknął z Francji w czasie wojny, to niezwykle ciekawy przypadek. Niespodziewanie odnaleziony – został umieszczony w głównej berlińskiej bibliotece. Zawiera pewien szyfr, lecz choć naukowcy łamią głowy, nie potrafią go złamać, ani nie wiedzą, skąd się wziął. Odpowiedzi na ich pytania zna Eva – lecz czy wystarczy jej sił, aby wrócić do starych wspomnień i pomóc w odnalezieniu osób zaginionych podczas wojny?“ - możemy przeczytać na stronie Biblioteki.

Początek spotkania o godzinie 12.

9 października

Co jest „Pomiędzy“? Tego można się będzie dowiedzieć na wernisażu malarstwa Elżbiety Makuły-Hajdun. Artystka zaprezentuje ponad 30 prac z różnych okresów swojej twórczości, w tym nastrojowe oleje i odważne akryle. Wernisaż odbędzie się w środę 9 października o godz. 18. w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid“. „Pomiędzy, czy coś może znajdować się pomiędzy? Czy w sztuce pomiędzy to próżnia? A może to początek drogi w nieznane? Takie i inne pytania rodzą się w obcowaniu z malarstwem Elżbiety Makuły-Hajdun i tu nie ma miejsca na kokieterię, na fałszywe schlebianie gustom. To malarstwo prawdy, szczere i bezkompromisowe. “ - możemy przeczytać na stronie Światowida.

O godzinie 10 w CSE „Światowid“ (w pracowni tkackiej) rozpoczną się warsztaty zielarskie prowadzone przez Ireneusza Otto Zandera. „Podczas warsztatów dowiesz się, które zioła i rośliny najlepiej nadają się do tworzenia octów ziołowych i syropów. Poznasz ich zdrowotne właściwości, sposoby zbierania i przygotowywania oraz zastosowanie w kuchni, kosmetyce i dla zdrowia. Nauczysz się, jak stosować octy do poprawy trawienia, wzmacniania odporności oraz detoksykacji organizmu.“ - możemy przeczytać na stronie CSE.

Zajęcia są bezpłatne, ale obowiązują zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona! Zapisy dagmara.behrendt-nowicka@swiatowid.elblag.pl; tel.: 55 611 20 59

O godzinie 13 w Galerii EL można iść na randkę... ze sztuką. „Podczas warsztatów „Aleją Gwiazd” przybliżymy wybrane sylwetki wybitnych artystów i artystek związanych z elbląskimi formami przestrzennymi. Poznamy fascynujące fragmenty biografii, najważniejsze dzieła oraz kontekst powstawania tych wyjątkowych instalacji w przestrzeni miejskiej. Spotkanie będzie inspiracją do stworzenia własnych prac graficznych techniką gelly print, z użyciem kserokopii form przestrzennych oraz innych materiałów plastycznych. Wyobraźnia jest mile widziana! Stworzone prace zaprezentujemy na wystawie podsumowującej projekt #OtwartaGaleria w 2025 r., a uczestnicy będą mogli wykonać kolejną unikalną grafikę i zabrać ją ze sobą.“ - czytamy na stronie Galerii.

Cena: 10 zł za osobę, czas trwania: około 2 godzin. Warsztaty przeznaczone dla osób w wieku 60 plus. Zapisy: helena@galeria-el.pl, SMS: 532 885 931. W treści prosimy wpisać: „60+ październik”, imię, nazwisko i numer telefonu.

11 października

Biblioteka Elbląska zaprasza na Noc Bibliotek. Na szczęście nie trzeba będzie „zarywać“ nocy, bo spotkania (a te zapowiadają się bardzo ciekawie) zaplanowano od godziny 16. A co przygotowali bibliotekarze:

godz. 16:00 Teatrzyk kamishibai dla najmłodszych (Elkamera)

godz. 16:00 Wspólne bazgranie (sala im. S. Gierszewskiego)

godz. 17:00 Spotkanie autorskie z Olgą Ślepowrońską dla dzieci w wieku 6+ (Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj)

godz. 17:00 „Jak pisać o Elblągu”: spotkanie z Agnieszką Pietrzyk, Tomaszem Glinieckim, Tomaszem Stężałą (sala “U św. Ducha”)

Elbląg w Dokumentach Życia Społecznego (wystawa towarzysząca spotkaniu)

godz. 18:30 Genialny wynalazek druku: oprowadzanie po Elkamerze z elementami warsztatowymi

godz. 19:00 „Mój brat ściga dinozaury”: pokaz filmu dla dzieci w wieku 10+ (sala kinowa)

Wejście do Elkamery w dniu Nocy Bibliotek w promocyjnej cenie 5 zł/os. (ostatnie wejście o godz. 20:00). Oprowadzanie specjalne o godz. 18:30 wstęp wolny (ilość miejsc ograniczona).

Na godzinę 18 zaprasza galeria EL. Właśnie wtedy rozpocznie się wernisaż wystawy „Było i już będzie“. „Artystka, chcąc zbliżyć się do tej “pierwotnej emocji”, odrzuca narrację, ponieważ ta, zawodzi w procesie reparacji. Punkt, linia i płaszczyzna koloru oferują zdecydowanie więcej możliwości. Język abstrakcji pozwala odsłonić i dzielić emocje bez odkrywania siebie. Wydaje się on być kodem niemal przeźroczystym, przekazującym treści bez przemocy rozbudowanego namysłu, chociaż każde kolejne płótno jest sięgnięciem do konkretnego doświadczenia, którego ślad odzwierciedla się w tytule.“ - czytamy na stronie Galerii EL.

12 października

W samo południe w Galerii EL będzie można poszukać (czy znaleźć to jest inna kwestia) odpowiedź na pytanie Dlaczego sztuka. Dzikie legendy. A bardziej konkretnie odbędą się warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku 5 - 12 lat i powyżej 18 lat. Temat: elbląskie formy przestrzenne. Czas trwania: ok. 90 minut. Cena 10 zł za osobę. Zapisy: e-mail: helena@galeria-el.pl lub SMS na nr tel.: 532 885 931 (treść: DLACZEGO SZTUKA? Imiona i nazwiska uczestników, ich wiek oraz numer telefonu).

O godzinie 18 na Dużej Scenie elbląskiego teatru będzie miała miejsce kolejna premiera. Arkadiusz Klucznik wyreżyserował „Jentla, chłopaka z jesziwy“. Opowiadanie noblisty Isaaca Bashevisa Singera. spopularyzował filmowy musical Barbary Streisand z 1983 r. Jak wypadnie na deskach elbląskiego teatru? „Reżyser Arkadiusz Klucznik zaprasza nas w pełną emocji, muzyki i plastyczności podróż po historii młodej kobiety, która pragnie się uczyć, choć zgodnie z tradycją jej społeczności, studia są zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn. Zdeterminowana Jentl, by podążać za swoim marzeniem przebiera się za mężczyznę i wstępuje do jesziwy. Wkracza w męski świat, gdzie zmaga się z trudami życia i miłości, ale przede wszystkim z ukrywaniem swojej prawdziwej tożsamości.“ - czytamy na stronie elbląskiego teatru. Początek spektaklu o godzinie 18.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!