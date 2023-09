W tym tygodniu portEl poleca: Nocny Bieg, Garmin MTB Series i kosmiczna biblioteka

Jest poniedziałek (25 września), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Biblioteka Elbląska zaprasza do udziału w czterodniowym cyklu warsztatowym w terminie 25-28 września, w trakcie którego będzie można nauczyć się tworzenia podcastów/słuchowisk. Zajęcia poprowadzi Maciej Olewniczak. Obowiązują zapisy poprzez formularz. Ilość miejsc jest ograniczona.

Lekcje edukacji dla dorosłych w wieku 60+ to połączenie wiedzy z zakresu sztuki oraz historii sztuki z działaniem artystycznym. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli okazję przedyskutować rozmaite zagadnienia, twórczo wykorzystać zdobytą wiedzę, ale także wspólnie zastanowić się, jaką rolę w życiu dorosłej, ukształtowanej osoby może pełnić sztuka i dlaczego warto przyjaźnić się z nią całe życie. Pierwsze spotkanie już w środę (27 września).

W weekend 29-30 września Biblioteka Elbląska zaplanowała nie lada gratkę dla miłośników kosmosu. Będzie można wziąć udział w obserwacjach nieba za pomocą specjalistycznych teleskopów, obejrzeć pokaz w mobilnym Planetarium Orbitek i pograć w gry planszowe. Zapraszamy!

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza w sobotę (30 września), o godz. 11 na pierwsze spotkanie z cyklu „Poczuj ten komiks!”, które poświęcone będzie wchodzeniu w dorosłość i towarzyszącemu temu procesowi odkrywania siebie oraz swojego miejsca w świecie. Zajęcia poprowadzi Tala Nowińska. Obowiązują zapisy.

Już w sobotę nastąpi inauguracja 10. edycji Garmin MTB Series 2023. To cykl wyścigów w kolarstwie górskim, organizowanych dla miłośników błota, pyłu, korzeni i stromych zjazdów. Na mapie cyklu znów pojawią się Elbląg oraz Kadyny.

Pasjonaci biegania oraz miłośnicy sportowych wyzwań mają powód do radości. Jeszcze w sobotę odbędzie się niezwykłe wydarzenie, które na stałe wpisze się w kalendarz miejskich imprez. A będzie to pierwsza edycja Elbląskiego Biegu Nocnego pod Gwiazdami, który towarzyszy obchodom Roku Mikołaja Kopernika. Zapisz się już teraz.

30 września odważ się i przejedź rowerem po pływającej, ruchomej, 50-metrowej kładce i zadziw wszystkich swoim Splash Bike Stylem. Wygrywa ta osoba, która przejedzie najdłuższy dystans. Jeżeli dwie osoby pokonają taką samą odległość, wygrywa osoba, która pokonała dystans w najkrótszym czasie.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach.