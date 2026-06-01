W tym tygodniu portEl poleca: Święto pułku, piąte urodziny parkrun i koncert organowy

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

2 czerwca 16 Żuławski Pułk Logistyczny Obrońców Westerplatte obchodzić będzie swoje święto. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12 na terenie Terminalu Portowego przy ul. Radomskiej 23d. Do elbląskiego portu zawita m. in. okręt ORP Śniardwy z zaprzyjaźnionego 13 Dywizjonu Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety. Do portu będzie można dojechać autobusem linii nr 14.

MOS zaprasza na ostatnią w tym roku szkolnym imprezę z cyklu Czwartków Lekkoatletycznych. 2 czerwca o 16, na stadionie przy ul. Saperów, rozpoczną się zawody, połączone z festynem dla dzieci i młodzieży, z okazji Dnia Dziecka. Wstęp wolny.

Co tydzień w Elblągu odbywa się parkrun, czyli sobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online. Start o 9. Ta edycja będzie wyjątkowa, bo 6 czerwca parkrun w Elblągu świętuje 5 urodziny. Będzie tort, DJ, słodki i owocowy bufet!

W niedzielę, 7 czerwca o godz. 19 ETK zaprasza do kościoła św. Wojciecha przy ul. Podgórnej w Elblągu na czwarty koncert IV Elbląskiego Festiwalu Organowego, podczas którego wystąpią Stefano Molardi i Barbara Misiewicz. Wstęp wolny.

Dobrego tygodnia!