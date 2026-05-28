Festyn i zawody z „lekkiej"

Zapraszamy na ostatnią w tym roku szkolnym imprezę z cyklu Czwartków Lekkoatletycznych. 2 czerwca, we wtorek, o 16, na stadionie przy ul. Saperów, rozpoczną się zawody, połączone z festynem dla dzieci i młodzieży, z okazji Dnia Dziecka. Wstęp wolny.

Atrakcje podczas festynu: dmuchańce, popcorn, malowanie twarzy, muzyka, konkursy, nagrody i sportowe emocje.

Podczas finału podsumujemy cykl zawodów Czwartków Lekkoatletycznych i przekonamy się, kto będzie miał możliwość wyjazdu na finałową imprezę w Łodzi. Wręczymy medale i statuetki.

Wyniki zawodów 21.05 tutaj

Tradycyjne konkurencje Czwartków Lekkoatletycznych:

Dziewczęta - 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal (strefa), skok wzwyż, rzut piłką palantową,

Chłopcy - 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal (strefa), skok wzwyż, rzut piłką palantową

Roczniki:

I grupa - rocznik 2013

II grupa- rocznik 2014

III grupa- rocznik 2015

Kategorie dodatkowe:

- rocznik 2016

- rocznik 2017

- rocznik 2018

Szczegółowy regulamin tutaj.

W latach 60-tych ubiegłego stulecia Czwartki Lekkoatletyczne były masową imprezą dla dzieci i młodzieży, na której odkryto talenty takich późniejszych mistrzów sportu jak: Irena Szewińska, Władysław Komar, Jacek Wszoła, Marian Woronin oraz aktualni olimpijczycy: Piotr Lisek, Iga Baumgart-Witan.

Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży" wspólnie z Fundacją Polskiej Atletyki reaktywowało tę imprezę w 1995 r. Pierwszych 14 finałów ogólnopolskich zorganizowano w Warszawie. Obecnie gospodarzem imprezy jest Łódź.

Organizatorzy

Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu, Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży" w Warszawie, ul. Hoża 27/6 (strona www.czwartki.pl), a także Stowarzyszenie MKS Truso Elbląg.