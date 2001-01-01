W tym tygodniu portEl poleca. Wernisaż w Galerii EL, operetkę i zawody balonowe

W każdy poniedziałek podpowiadamy na jakie wydarzenia możecie się wybrać w bieżącym tygodniu. Sprawdźcie, co polecamy tym razem.

Wtorek (12 sierpnia)

Elbląskie muzeum zaprasza na letnie zajęcia „Średniowieczne gry i zabawy” w godz. 11-13. Więcej informacji w linku.

Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16 zaprasza na zajęcia pt. „Podwodny świat”. Podczas zajęć uczestnicy przeniosą się do podwodnego świata, poznają bałtycką przyrodę i wykonają wyjątkowe prace plastyczne. Inspiracją będą książki: „Balticarium” Natalii Uryniuk i „Bałtyk. Przewodnik dla małych i dużych” Jana Wilkanowskiego. Początek o godz. 12. Obowiązują zapisy 55 611 00 66.

Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 zaprasza na zajęcia pt. „Kolaż wyobraźni” – podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak eksperymentować z kolorami i fakturami i stworzą własny wakacyjny kolaż, rozwijając wyobraźnię i ucząc się opowiadać historię obrazem. Początek o godz. 11. Obowiązują zapisy: 55 625 60 90

Środa (13 sierpnia)

Po raz 29. w Pasłęku odbędą się Świętojańskie Zawody Balonowe im. Bogusława Stankiewicza. Początek 13 sierpnia o godz. 18, impreza potrwa do 17 sierpnia. Program całej imprezy w linku.

Kino Światowid zaprasza na kolejne wakacyjne spotkanie, podczas którego odkrywać możecie tajemnice powstawania filmów, przenieść się w świat aktorstwa, animacji i dokumentów. Warsztat „Jak powstaje film” rozpoczyna się o godz. 11.00, a film Heidi ratuje rysia" o godz. 12.30. Zapisy pod nr tel. 55 6112056 lub mailowo kino@swiatowid.elblag.pl.

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 zaprasza na zajęcia pt.: „Wpadnijmy do książki!” – uczestnicy wezmą udział w warsztatach z wykorzystaniem klocków Lego, podczas których przekonają się, że inspiracje można czerpać dosłownie ze wszystkiego. Zajęcia będą inspirowane książką „O chłopcu, który wpadł do książki” Petera Carnavasa. Początek o godz. 12. Obowiązują zapisy: 55 625 60 23.

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 zaprasza na zajęcia pt. „Straszne historie” – podczas zajęć uczestnicy stworzą krótkie teksty, inspirując się książką „Horror” Magdaleny Szeligi i Emilii Dziubak. Wejście bez wcześniejszych zapisów.

Czwartek (14 sierpnia)

Muzeum zaprasza na kolejne, letnie warsztaty pt. „Hnefatafl – strategiczna gra wikingów” . Warsztaty odbędą się w godz. 11-13.

O godz. 18 w Centrum Sztuki Galeria EL odbędzie się wernisaż wystawy „Módlmy się”, której autorami są Zuza Dolega i Mariusz Szczygieł. To część nowego cyklu wystaw pod hasłem „Czytelny obraz”. Wstęp wolny.

Sobota (16 sierpnia)

W Pasłęku odbędzie się piknik motocyklowy (nad jeziorkiem w Parku Ekologicznym). O godz. 13.30 - oficjalne przywitanie gości, godz.14 parada ulicami Pasłęka, godz. 15-22 koncert i konkursy z nagrodami. Wstęp bezpłatny.

Niedziela (17 sierpnia)

O godz. 17 w Bażantarni odbędzie się już ostatnie w tym sezonie spotkanie w ramach Letniego Salonu Muzycznego. Tym razem będzie to koncert „Operetki czar”. Wstęp bezpłatny.

O godz. 17 w Bażantarni odbędzie się już ostatnie w tym sezonie spotkanie w ramach Letniego Salonu Muzycznego. Tym razem będzie to koncert „Operetki czar". Wstęp bezpłatny.