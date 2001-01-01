UWAGA!

----

Operetki czar na zakończenie Letniego Salonu Muzycznego

 Elbląg, Od lewej: Mikołaj Ostrowski, Magdalena Poronin, Przemysław Radziszewski
Od lewej: Mikołaj Ostrowski, Magdalena Poronin, Przemysław Radziszewski (fot. zdjęcia organizatora)

W niedzielę, 17 sierpnia, odbędzie się ostatni koncert tegorocznego Letniego Salonu Muzycznego w Bażantarni. Na scenie muszli koncertowej wystąpią: Magdalena Poronin – mezzosopran, Przemysław Radziszewski – tenor, Dorota Artykiewicz - Skrla - instrument klawiszowy, Mikołaj Ostrowski – narrator.

W koncercie „Operetki czar” usłyszymy m.in. J. Offenbacha – „Arię ze śmiechem” z operetki „Perichola”, arię „Wielka sława to żart” z operetki „Baron cygański” J. Straussa czy „Ja się boję sama spać” J. Petersburskiego. Podczas koncertu będzie można również obejrzeć wystawę „Pozdrowienia z Bażantarni”.

- Zapraszamy do wspólnej, niezwykłej podróży w czasie a pokażemy kilka wybranych przedwojennych pocztówek z lasu Vogelsang - miejsca od pokoleń ukochanego przez elblążan. Zaprezentujemy m.in. dawne wieże widokowe, leśne ścieżki i gospody, które tworzyły niepowtarzalny klimat Bażantarni. Zapraszamy do oglądania, bo jest to wyjątkowa okazja, a wystawa potrwa tylko kilka godzin – zaprasza Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, organizator Letniego Salonu Muzycznego.

 

Zapraszamy w niedzielę, 17 sierpnia, godz. 17.00 – wstęp wolny.

 

Tegoroczny XXVIII Letni Salon Muzyczny objął honorowym patronatem prezydent Elbląga Michał Missan, a realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Miasta Elbląg i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Organizatorem jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne a tegorocznymi Partnerami są: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Nadleśnictwo Elbląg, ELPOSTER Jolanta Olszewska, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne. Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu oraz elbląski Cleaner.

 

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym wydarzenia

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Kultura

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 