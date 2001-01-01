Operetki czar na zakończenie Letniego Salonu Muzycznego

W niedzielę, 17 sierpnia, odbędzie się ostatni koncert tegorocznego Letniego Salonu Muzycznego w Bażantarni. Na scenie muszli koncertowej wystąpią: Magdalena Poronin – mezzosopran, Przemysław Radziszewski – tenor, Dorota Artykiewicz - Skrla - instrument klawiszowy, Mikołaj Ostrowski – narrator.

W koncercie „Operetki czar” usłyszymy m.in. J. Offenbacha – „Arię ze śmiechem” z operetki „Perichola”, arię „Wielka sława to żart” z operetki „Baron cygański” J. Straussa czy „Ja się boję sama spać” J. Petersburskiego. Podczas koncertu będzie można również obejrzeć wystawę „Pozdrowienia z Bażantarni”.

- Zapraszamy do wspólnej, niezwykłej podróży w czasie a pokażemy kilka wybranych przedwojennych pocztówek z lasu Vogelsang - miejsca od pokoleń ukochanego przez elblążan. Zaprezentujemy m.in. dawne wieże widokowe, leśne ścieżki i gospody, które tworzyły niepowtarzalny klimat Bażantarni. Zapraszamy do oglądania, bo jest to wyjątkowa okazja, a wystawa potrwa tylko kilka godzin – zaprasza Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, organizator Letniego Salonu Muzycznego.

Zapraszamy w niedzielę, 17 sierpnia, godz. 17.00 – wstęp wolny.

Tegoroczny XXVIII Letni Salon Muzyczny objął honorowym patronatem prezydent Elbląga Michał Missan, a realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Miasta Elbląg i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Organizatorem jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne a tegorocznymi Partnerami są: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Nadleśnictwo Elbląg, ELPOSTER Jolanta Olszewska, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne. Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu oraz elbląski Cleaner.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym wydarzenia