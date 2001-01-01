W tym tygodniu portEl poleca. Wernisaż wystawy i dwa spektakle

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Wtorek, 23 września

PSONI Koło w Elblągu oraz Biblioteka Elbląska zapraszają na wyjątkowy spektakl. To pokłosie realizowanych w ramach projektu zajęć teatralnych, ale też wyraz ogromnej wrażliwości zarówno osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak i prowadzących. To niezwykłe tło sprawia, że widz może doświadczyć szczerości w każdym w wymiarze. Początek o godz. 17. Wstęp wolny.

Czwartek, 25 września

O godz. 17 w Bibliotece ANS przy al. Grunwaldzkiej odbędzie się spotkanie z Michałem Glockiem, autorem wystawy "Schichau: Epoka stali. Zapomniane dziedzictwo techniczne zaklęte w ilustracji.” Wstęp wolny. Wystawę można oglądać do 8 października.

O godz. 18 Galerii El zaprasza na wernisaż wystawy pt. „Zamek na piasku”. 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐫𝐳𝐲: 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚ł Ł𝐮𝐜𝐳𝐚𝐤, 𝐏𝐢𝐨𝐭𝐫 𝐆𝐫𝐨𝐦𝐧𝐢𝐚𝐤, 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐳𝐞𝐣 𝐓𝐨𝐛𝐢𝐬, 𝐎𝐬𝐤𝐚𝐫 𝐃𝐚𝐰𝐢𝐜𝐤𝐢, 𝐉𝐞𝐫𝐳𝐲 𝐋𝐞𝐰𝐜𝐳𝐲𝐧́𝐬𝐤𝐢, 𝐆𝐫𝐳𝐞𝐠𝐨𝐫𝐳 𝐒𝐳𝐭𝐰𝐢𝐞𝐫𝐭𝐧𝐢𝐚, 𝐊𝐚𝐦𝐢𝐥 𝐊𝐮𝐤𝐥𝐚, 𝐊𝐫𝐲𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐭𝐡 𝐂𝐳𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐤𝐢, 𝐒𝐳𝐲𝐦𝐨𝐧 𝐊𝐨𝐛𝐲𝐥𝐚𝐫𝐳, 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩 𝐑𝐲𝐛𝐤𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢, 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧 𝐋𝐞𝐭𝐨, 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚ł 𝐙𝐚𝐰𝐚𝐝𝐚, 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚ł 𝐒𝐫𝐨𝐤𝐚, 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐤 𝐑𝐢𝐭𝐬𝐳𝐞𝐥, 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐢𝐧 𝐃𝐮𝐝𝐞𝐤. Wstęp bezpłatny.

Sobota, 27 września

"Piękna Lucynda" Mariana Hemara, najpopularniejsza i najczęściej wystawiana sztuka w jego bogatym dorobku, otwiera nowy sezon w elbląskim teatrze. Spektakl, pełen zabaw słownych, błyskotliwych dialogów, energetycznych piosenek i nawiązań do operetkowych klasyków, zapowiada się jako wydarzenie pełne lekkości, humoru i muzycznej finezji. Premiera już 27 września, godz. 18.

Sobota-niedziela, 27-28 września

W dniach 27-28 września na wodach Zalewu Wiślanego odbędą się tradycyjne regaty o Puchar Przewodniczącej Rady Miasta Krynica Morska. To ostatnie regaty w sezonie na tym akwenie. Więcej informacji w linku.