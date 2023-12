W tym tygodniu portEl poleca: wigilijne spotkanie na placu Dworcowym, Randki ze sztuką i parkrun

Jest poniedziałek (11 grudnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jak co roku pragnie gorąco zaprosić na grudniowe warsztaty świąteczne. W warsztatach twórczych nawiązujących do tradycji i zwyczajów świątecznych mogą wziąć udział grupy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zajęcia odbywać się będą od 5 do 20 grudnia, we wtorki, środy i czwartki, po uprzedniej rezerwacji.

Lekcje edukacji dla dorosłych w wieku 60+ to połączenie wiedzy z zakresu sztuki oraz historii sztuki z działaniem artystycznym. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli okazję przedyskutować rozmaite zagadnienia, twórczo wykorzystać zdobytą wiedzę, ale także wspólnie zastanowić się, jaką rolę w życiu dorosłej, ukształtowanej osoby może pełnić sztuka i dlaczego warto przyjaźnić się z nią całe życie. Kolejna randka odbędzie się w środę (13 grudnia) w godz. 13-15.

W czwartek (14 grudnia) na sali widowiskowo-sportowej w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” o godz. 18 odbędzie się turniej podsumowujący Elbląską Ligę Tańca. Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania „Taniec sportem przeciwdziałającym uzależnieniom” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Elblągu.

„Nie jesteś sam” to IX Wigilijne Spotkanie organizowane przez Teen Challenge Chrześcijańską Misję Społeczną Oddział w Elblągu. W piątek (15 grudnia) o godz. 17 na elbląskim placu Dworcowym jak zawsze spotkamy się z osobami najbardziej potrzebującymi w naszym mieście.

W sobotę (16 grudnia) o godz. 11 Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na ostatnie w tym roku Twórcze Spotkania – warsztaty dla dorosłych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Parkrun zaprasza na spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Miłego tygodnia!