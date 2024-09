Warszawska 55 w nowej roli

- Co dzieje się z budynkiem przy ul. Warszawskiej 55? Jeszcze w ubiegłym roku działały tam organizacje pozarządowe, a teraz stoi pusty... – pyta nasz Czytelnik. Sprawdziliśmy, jakie plany mają władze miasta.

Budynek przy ul. Warszawskiej 55 należy do miasta, administruje nim Zarząd Budynków Komunalnych. Po generalnym remoncie kilkanaście lat temu najpierw mieściła się w nim m.in. siedziba Związku Harcerstwa Polskiego, a następnie wiele innych organizacji pozarządowych. Budynek nazywano W55 „miejscem spotkań dla elblążan, którzy interesują się tematyką zdrowia, ekologii, zrównoważonego rozwoju, skutecznej komunikacji i nie tylko”.

– Od wielu miesięcy budynek stoi pusty, wypowiedziano umowy jego najemcom. Możecie sprawdzić, co dalej się z nim będzie działo? – zapytał naszą redakcję jeden z Czytelników.

Władze miasta zapewniają, że budynek przy ul. Warszawskiej 55 nie jest przeznaczony do sprzedaży. - Prowadzimy intensywne działania przygotowawcze związane z zagospodarowaniem obiektu na potrzeby związane z rozwojem elbląskiego portu. Był to powód wypowiedzenia umowy dotychczasowym najemcom, którym została wydzierżawiona nieruchomość w nowej lokalizacji – przy ul. Kosynierów Gdyńskich – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Jak ustaliliśmy, na Warszawską 55 z ul. Portowej ma się przeprowadzić Zarząd Portu Morskiego. – Trwają ustalenia w tej sprawie. Stan techniczny naszej obecnej siedziby przy ul. Portowej nie jest dobry, dlatego szukamy nowej, która będzie lepiej skomunikowana, w lepszej lokalizacji. Oczywiście będziemy też zobowiązani do pokrycia kosztów prac dostosowujących Warszawską 55 do naszych potrzeb – powiedział nam Arkadiusz Zgliński, dyrektor Zarządu Portu Morskiego.

Jak informuje biuro prasowe Urzędu Miejskiego, miesięczne utrzymanie pustego obecnie budynku przy ul. Warszawskiej 55 to koszt ok. 2,8 tys. złotych. – Koszty od 1 stycznia do 31 sierpnia 2024 r. wyniosły 22,5 tys. zł. Dodatkowo ZBK jednorazowo poniósł wydatek związany z osuszeniem budynku w wysokości 44,1 tys. zł – dodaje rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.