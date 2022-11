Wdowia renta. Lewica rusza ze zbiórką podpisów pod projektem ustawy

Lewica rozpoczęła w Elblągu zbiórkę podpisów pod projektem ustawy „Wdowia Renta”. Zakłada on, że po śmierci współmałżonka można korzystać z renty rodzinnej i 50 procent własnego świadczenia emerytalnego. - Bieda odbiera starszym ludziom poczucie bezpieczeństwa i godności. Ta inicjatywa jest ważna i potrzebna - mówiła podczas czwartkowej (10 listopada) konferencji prasowej Monika Falej, posłanka tej partii.

Przy obecnym stanie prawnym po śmierci współmałżonka można pozostać przy swoim świadczeniu emerytalnym, ewentualne skorzystać z tzw. renty rodzinnej, to jest 85 proc. świadczenia po zmarłym współmałżonku. Lewica oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych proponują, aby pozostała przy życiu osoba mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 procent swojego świadczenia. Obywatelski projekt ustawy przewiduje również, że prawo do renty wdowiej będą mieli wszyscy uprawnieni do świadczeń, nie tylko ubezpieczeni w ZUS, ale także w KRUS oraz emeryci mundurowi.

W maju 2022 r. projekt „Wdowiej Renty” trafił do parlamentu, ale marszałek Elżbieta Witek od tego czasu trzyma go w sejmowej zamrażarce. Obywatelski projekt ustawy musi zostać zaprezentowany na forum Sejmu, o ile wnioskodawcy zbiorą pod inicjatywą ustawodawczą 100 tysięcy podpisów, które muszą być uzbierane w ciągu 3 miesięcy od chwili zarejestrowania komitetu. W czwartek rozpoczęto zbiórkę podpisów w Elblągu.

- Sytuacja dotyczy 1,5 mln osób w Polsce, gdzie współmałżonek czy współmałżonka zmarli. Są oni w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Do 2030 roku 50 procent osób będzie po 65. roku życia, które znajdą się w takiej sytuacji, a 20 procent powyżej 80. roku życia. Stąd pomysł na zbiórkę podpisów i dzisiaj rozpoczynamy ją w Elblągu - mówi posłanka Lewicy Monika Falej.

W Elblągu podpisy pod projektem można składać m. in. w biurze poselskim przy ul. Związku Jaszczurczego 17.