We wtorek będzie wiceprezydent

Michał Missan w rozmowie z portEl.pl tuż po sesji Rady Miejskiej zapowiedział, że we wtorek ogłosi nazwisko swojego pierwszego zastępcy. Nie chciał jeszcze zdradzić, kto nim będzie. Wiadomo za to, że na razie będzie tylko jeden wiceprezydent w ratuszu.

Michał Missan złożył w poniedziałek podczas sesji Rady Miejskiej ślubowanie, stając się oficjalnie prezydentem Elbląga.

- To dla mnie ogromnie ważna i podniosła chwila, świadcząca o dużym zaufaniu mieszkańców. Powierzenie mi tej funkcji to ogromny zaszczyt i odpowiedzialność. Z tego miejsca deklaruję, że zrobię wszystko, żeby rota dzisiejszego ślubowania sprawdzała się przez całą kadencję, przez najbliższe pięć lat – mówił Michał Missan tuż po przejęciu insygniów władzy od dotychczasowego prezydenta Witolda Wróblewskiego. – Stawiam przede wszystkim na współpracę, na słuchanie ludzi. Wierzę, że w otwartość i dialog, a wasz aktywny udział w życie społeczne będzie kluczowy w budowaniu nowoczesnego Elbląga. Będę budował pomosty i porozumienia, wzmocnię więzi społeczne i nasze tożsamości lokalne. Chcę, żebyście zawsze czuli się dumni z tego, że wybraliście Elbląg na swoje miejsce na ziemi – mówił nowy prezydent miasta.

W rozmowie z portEl.pl tuż po sesji Rady Miejskiej Michał Missan zapowiedział, że we wtorek poda nazwisko swojego pierwszego zastępcy. O godz. 8 przed Urzędem Miejskim odbędzie się konferencja prasowa na ten temat. Dzisiaj Michał Missan nie chciał zdradzić, kto będzie wiceprezydentem.

- Na razie będzie jeden wiceprezydent. Nazwiskiem podzielę się we wtorek, jeśli mogę prosić o jeszcze trochę cierpliwości – powiedział nam Michał Missan.

- Kobieta czy mężczyzna?

- Zostawiam odpowiedź na jutro.

- A nie ogłasza Pan jeszcze nazwiska dlatego, że jest problem z wyborem tego kandydata?

- Bardziej chodzi o formalne rzeczy, które musi spełnić każdy kandydat przy przyjęciu do pracy na różne stanowiska. Ja również musiałem przynieść zaświadczenie o niekaralności, pójść do lekarza i tak dalej. Poczekajmy, bo nie chciałbym spalić tematu. We wtorek będzie wszystko wiadomo.

- To będzie wiceprezydent ds. gospodarczych? Jaki będzie jego zakres obowiązków? - dopytywaliśmy.

- Opowiem o tym we wtorek, natomiast mogę powiedzieć, że będzie od spraw strategicznych.

- To będzie osoba, która jest związana dotychczas z samorządem czy z zewnątrz?

- Jest związana z samorządem.

Jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji, najbardziej prawdopodobnym kandydatem na wiceprezydenta wydaje się Jacek Migdalski, dotychczasowy dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych i szef kampanii wyborczej nowego prezydenta Elbląga. Miał przyjąć propozycję po wielu rozmowach z Michałem Missanem.

Jacek Migdalski odmówił dzisiaj naszej redakcji wypowiedzi na ten temat.