Nareszcie weekend: Noc Muzeów, Bieg i Marsz Nadziei oraz koncerty

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Już dziś piątek (17 maja) czeka na nas nowość na basenie Dolinka. Od godz. 22 do 24 będzie można popływać, a także skorzystać ze strefy saun, w nocnym wydaniu. Atmosferę podkręcą kolorowe światła i delikatna muzyka. Bilety do nabycia bezpośrednio przed rozpoczęciem wydarzenia.

Kino Światowid zaprasza na Weekend z Millennium Docs Against Gravity! Wydarzenie odbędzie się w dniach 17-19 maja.

Pszczoły zapylają ponad 300 tysięcy gatunków roślin (ponad 87 proc.) na świecie! Niestety na skutek degradacji środowiska naturalnego pszczoły zaczynają ginąć. O tym będą między innymi przypominać organizatorzy pikniku rodzinnego, który odbędzie się w sobotę (18 maja) w godz. 11-16 w Karczowiskach Górnych. Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych.

Parkrun zaprasza na cosobotnie spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się o godz. 9 na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. Parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Związek Ukraińców w Polsce zaprasza na Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej. 18 i 19 maja dzieci i młodzież ucząca się języka ukraińskiego w punktach nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego a także zespoły dziecięce działające przy Związku Ukraińców w Polsce oraz innych organizacjach mniejszości ukraińskiej w całym kraju, wystąpią na deskach elbląskiego Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

Przed nami pierwsze oficjalne zawody sportowe na rolkowisku w hali Helena. W Pucharze Elbląga w jeździe figurowej na rolkach, który odbędzie się w najbliższy weekend (18-19 maja), wystartuje około 100 zawodniczek i zawodników. Honorowy patronat nad zawodami objął Prezydent Elbląga Michał Missan.

Już w niedzielę (19 maja) o godz. 19 w kościele pw. św. Wojciecha w Elblągu odbędzie się pierwszy koncert II Elbląskiego Festiwalu Organowego. Wstęp wolny.

Nadchodzi Międzynarodowa Noc Muzeów! Muzeum we Fromborku oraz Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaplanowały obfity program na sobotę (18 maja). W Centrum Sztuki Galeria EL czekają nas chwile pełne kultury, emocji i artystycznej inspiracji, a Biblioteka Elbląska otwiera dla nas drzwi do świata zapomnianych opowieści, tradycyjnych rzemiosł oraz fascynujących historii!

Z kolei Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na koncert z udziałem dyplomantów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Muzycy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej wraz ze studentami zapełnią scenę elbląskiej szkoły muzycznej 19 maja o godz. 18.

Już po raz piąty w Bażantarni odbędzie się Elbląski Bieg i Marsz Nadziei na rzecz Hospicjum Elbląskiego, połączony z rodzinnym piknikiem. Impreza odbędzie się 19 maja.

Niedzielna Miejska Wycieczka Rowerowa poprowadzi przez Krainę Kanału Elbląskiego. Odwiedzimy Topolno Wielkie i Wysoką. Zobaczymy jakie atrakcje i ciekawe miejsca uda nam się znaleźć, rzucimy również okiem na daleką panoramę Elbląga. Zobacz mapę - 45 km. Start 19 maja (niedziela) o godzinie 10 z ronda Bitwy pod Grunwaldem.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. Miłego tygodnia!