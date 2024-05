Oni wystąpią na Dniach Elbląga. Co jeszcze czeka nas w sezonie?

Danzel i Kwiat Jabłoni będą gwiazdami tegorocznych, już XXX Dni Elbląga. Władze miasta i poszczególne instytucje przedstawiły dziś (17 maja) szczegóły dotyczące miejskich imprez w sezonie.

Dni Elbląga odbędą się w dniach 21-23 czerwca. Na scenie, która stanie na placu Katedralnym wystąpią m.in. Danzel, popularny twórca muzyki klubowej z Belgii, znany m.in. z przeboju „Pump it up”; Gromee, czyli Andrzej Gromala, producent muzyczny, remikser i DJ, tworzący głównie muzykę klubową; Lanberry – czyli Małgorzata Uściłowska, która wydała dotychczas cztery płyty, była nominowana do Fryderyków i zasiadała m.in. w jury programu The Voice Kids. Wystąpi także Kwiat Jabłoni, czyli rodzeństwo Katarzyna i Jacek Sienkiewicz, jeden z najbardziej popularnych obecnie duetów w Polsce, laureaci m.in. Bursztynowego Słowika na festiwalu w Sopocie. Ich najnowszy singiel „Od nowa” podbił wiele list przebojów. Podczas Dni Elbląga wystąpią także Elbląska Orkiestra Kameralna, Electric Girls i DJ Skytech.

- Przez całe trzy dni Dni Elbląga będą mogli występować również lokalni wykonawcy - zapowiadał podczas briefingu Michał Missan. Do zaprezentowania kolejnych atrakcji tej wiosny zaproszono dziś przedstawicieli miejskich instytucji i stowarzyszeń. Zdążyliśmy już szeroko informować o tych wydarzeniach na naszych łamach. Przypomnijmy więc, że 18 maja czeka nas Noc Muzeów i jubileusz elbląskiego muzeum. Europejski Piknik Rodzinny na 20-lecie Polski w UE odbędzie się 24 maja, VI Elbląski Aquathlon - 24 maja. W parku Dolinka po raz kolejny zostanie zorganizowany Dzień Dziecka. Bieg Piekarczyka w tym roku odbędzie się 9 czerwca. Elbląskie Święto Muzyki czeka nas w dniach 14-16 czerwca. Sporo ma dziać się na też rzece w ramach działalności Przystani Grupy Wodnej. O nadchodzących wydarzeniach w Elblągu zawsze informujemy w naszym dziale Imprezy.

Wróćmy jeszcze na chwilę do Dni Elbląga, na czas których miasto chce prowadzić bezpłatną komunikację miejską, wymaga to podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską. W planie jest też uruchomienie dodatkowych połączeń autobusowych. Na placu przy katedrze będzie też wyświetlany mecz, jaki polska reprezentacja piłkarska ma rozegrać 21 czerwca w ramach Euro. Koszt Dni Elbląga to w tym roku ponad 600 tys. zł, 150 tys. zł udało się miastu pozyskać ze środków zewnętrznych.

Koncerty Dni Elbląga:

21 czerwca - Danzel i Gromee

22 czerwca - Electric Girls i EOK

23 czerwca - Skytech, Lanberry, Kwiat Jabłoni